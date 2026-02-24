Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estudante quer ser o 'mais jovem' a conhecer todos os países do mundo sem gastar muito

António Loureiro planeja conhecer todos os países do globo antes de completar 25 anos de idade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:00

Aos 22 anos, fotógrafo de Espinho já visitou 30 nações focando em experiências reais e voluntariado
Aos 22 anos, fotógrafo de Espinho já visitou 30 nações focando em experiências reais e voluntariado Crédito: (Foto: Freepik)

Aos 22 anos, enquanto muita gente ainda está decidindo os próximos passos da vida, António Loureiro já tem um objetivo definido: conhecer todos os países do mundo antes dos 25.

Natural de Espinho, em Portugal, ele trocou a ideia de estabilidade por um roteiro ambicioso que envolve fronteiras, culturas e desafios constantes.

Até agora, o jovem já passou por 33 países, e não foi com luxo ou grandes patrocínios. A estratégia dele é simples e ousada: usar plataformas de voluntariado para trocar trabalho por hospedagem e, muitas vezes, alimentação.

Viagem

Viagem por Reprodução
Viagem por Reprodução
Viagem por Reprodução
Viagem por Reprodução
Viagem por Reprodução
Viagem por Reprodução
Viagem por Reprodução
1 de 7
Viagem por Reprodução

Trabalho em troca de carimbo no passaporte

Para reduzir custos, António se dedica principalmente a atividades no campo e ao cuidado de animais. Foi assim que conseguiu viver por um período em um rancho na Croácia.

Em outra etapa da jornada, passou dias na República Tcheca praticamente sem gastar com estadia.

O modelo exige disposição e flexibilidade. Cada destino significa uma nova rotina, novas tarefas e pessoas diferentes. Mas é justamente essa imersão que ele busca, viver o país de dentro para fora e não apenas como turista.

Entre privilégios e perrengues reais

António não romantiza totalmente a experiência. Ele reconhece que ter um passaporte europeu facilita muito a circulação entre países, reduzindo burocracias e exigências de visto.

Mesmo assim, a jornada está longe de ser perfeita. Em Luxemburgo, por exemplo, chegou a dormir na rua por falta de planejamento e recursos. Situações como essa fazem parte da realidade de quem escolhe viver na estrada.

Leia mais

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Imagem - Os donos do lugar: gatos tomaram conta de cidade e hoje vivem e trabalham ao lado dos comerciantes

Os donos do lugar: gatos tomaram conta de cidade e hoje vivem e trabalham ao lado dos comerciantes

Imagem - Paciente descobre câncer grave no rim dois anos após médico afirmar que dor era psicológica

Paciente descobre câncer grave no rim dois anos após médico afirmar que dor era psicológica

Mais que turismo, uma missão pessoal

O plano de António não é apenas acumular bandeiras no mapa. Como fotógrafo, ele quer usar a câmera para registrar realidades pouco mostradas, incluindo crises humanitárias e regiões em conflito.

Entre os próximos destinos estão países considerados complexos, como Nigéria e China. A meta não é só viajar, é provocar reflexão, quebrar estereótipos e mostrar histórias que normalmente não ganham destaque.

Tags:

Mundo Histórias Curiosas

Mais recentes

Imagem - Sinal verde para o sucesso: Por que Gêmeos, Áries e Sagitário devem agir sem medo hoje (24 de fevereiro)

Sinal verde para o sucesso: Por que Gêmeos, Áries e Sagitário devem agir sem medo hoje (24 de fevereiro)
Imagem - Sérgio Marone rebate críticas após se declarar ecossexual e diz que termo foi mal interpretado

Sérgio Marone rebate críticas após se declarar ecossexual e diz que termo foi mal interpretado
Imagem - Como é a mansão de R$ 40 milhões de Maíra Cardi, com paredes de vidro e 40 banheiros, que era de Neymar

Como é a mansão de R$ 40 milhões de Maíra Cardi, com paredes de vidro e 40 banheiros, que era de Neymar

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas
02

Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas

Imagem - Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar
03

Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Imagem - Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final
04

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final