DE MOCHILA

Estudante quer ser o 'mais jovem' a conhecer todos os países do mundo sem gastar muito

António Loureiro planeja conhecer todos os países do globo antes de completar 25 anos de idade

Agência Correio

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:00

Aos 22 anos, fotógrafo de Espinho já visitou 30 nações focando em experiências reais e voluntariado Crédito: (Foto: Freepik)

Aos 22 anos, enquanto muita gente ainda está decidindo os próximos passos da vida, António Loureiro já tem um objetivo definido: conhecer todos os países do mundo antes dos 25.

Natural de Espinho, em Portugal, ele trocou a ideia de estabilidade por um roteiro ambicioso que envolve fronteiras, culturas e desafios constantes.

Até agora, o jovem já passou por 33 países, e não foi com luxo ou grandes patrocínios. A estratégia dele é simples e ousada: usar plataformas de voluntariado para trocar trabalho por hospedagem e, muitas vezes, alimentação.

Viagem 1 de 7

Trabalho em troca de carimbo no passaporte

Para reduzir custos, António se dedica principalmente a atividades no campo e ao cuidado de animais. Foi assim que conseguiu viver por um período em um rancho na Croácia.

Em outra etapa da jornada, passou dias na República Tcheca praticamente sem gastar com estadia.

O modelo exige disposição e flexibilidade. Cada destino significa uma nova rotina, novas tarefas e pessoas diferentes. Mas é justamente essa imersão que ele busca, viver o país de dentro para fora e não apenas como turista.

Entre privilégios e perrengues reais

António não romantiza totalmente a experiência. Ele reconhece que ter um passaporte europeu facilita muito a circulação entre países, reduzindo burocracias e exigências de visto.

Mesmo assim, a jornada está longe de ser perfeita. Em Luxemburgo, por exemplo, chegou a dormir na rua por falta de planejamento e recursos. Situações como essa fazem parte da realidade de quem escolhe viver na estrada.

Mais que turismo, uma missão pessoal

O plano de António não é apenas acumular bandeiras no mapa. Como fotógrafo, ele quer usar a câmera para registrar realidades pouco mostradas, incluindo crises humanitárias e regiões em conflito.