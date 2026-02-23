Acesse sua conta
Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

A passagem do centroavante pelo Leão durou apenas uma temporada e não deixou saudade no torcedor rubro-negro

  Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:30

Carlinhos foi o autor do gol do Vitória diante do Grêmio
Carlinhos marcou quatro gols com a camisa do Vitória

O Clube do Remo garantiu vaga na final do Campeonato Paraense em uma partida emocionante contra o Cametá Sport Club, vencendo por 3x2. Um dos grandes nomes da classificação foi o ex-atacante do Vitória Carlinhos, que teve atuação decisiva ao marcar um gol e contribuir com uma assistência, sendo peça-chave no resultado positivo da equipe azulina.

Demonstrando oportunismo e presença ofensiva, Carlinhos participou diretamente de dois dos três gols do Remo, mostrando sua importância no momento mais decisivo da competição até aqui. O atacante destacou o espírito coletivo do grupo e celebrou a classificação para a final.

Relembre a passagem de Carlinhos pelo Vitória

Carlinhos durante passagem pelo Vitória
Carlinhos durante passagem pelo Vitória
Carlinhos durante passagem pelo Vitória
Carlinhos durante passagem pelo Vitória
1 de 4
Carlinhos durante passagem pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

“Sabíamos que seria um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada, mas o nosso grupo mostrou muita união e determinação do começo ao fim. Fico feliz por ter conseguido ajudar com um gol e uma assistência, mas o mais importante foi a classificação”, afirmou o jogador.

Carlinhos também ressaltou o apoio da torcida e a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo da temporada. “A torcida do Remo faz a diferença, nos motiva o tempo todo. Estamos trabalhando forte, com humildade e foco, porque sabemos que ainda temos um passo muito importante pela frente”, completou.

LEIA MAIS

Vitória se movimenta no mercado para fechar primeira janela de transferências

Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'

Após gol e assistência, Erick comemora desempenho e diz: 'Agora é descansar'

Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado

Na próxima quarta-feira (25) a equipe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão recebe o Internacional, às 19 horas, pela quarta rodada da competição.

“Série A é uma pedreira atrás da outra. O Internacional também está em busca da sua primeira vitória na competição. Com certeza teremos um grande público e, juntos, vamos em busca desse resultado positivo que será de suma importância para o Remo”, finalizou o jogador.

A passagem de Carlinhos pelo Vitória durou apenas uma temporada e não deixou saudade no torcedor rubro-negro. O centroavante entrou em campo 23 vezes com a camisa rubro-negra, anotando quatro gols pelo time baiano. Durante o ano de 2025, o status do jogador no Leão não passou de um reserva pouco utilizado. 

