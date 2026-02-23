NÃO CAIA NA CILADA

Pré-venda de álbum da Copa do Mundo começa em abril; Panini alerta para golpes

A expectativa é que a versão de 2026 conte com aproximadamente 980, uma ampliação de mais de 300 unidades em relação a 2022

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:17

Álbum da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Divulgação/Panini

A Copa do Mundo movimenta sempre muitos apaixonados pelo esporte, mas também aqueles que se divertem com a troca de figurinhas do álbum do torneio. No entanto, a Panini está alertando para golpes relacionados ao álbum da Copa do Mundo de 2026, que circulam pelas redes sociais nas últimas semanas.

Esses golpes acontecem através de propagandas pagas em aplicativos, como o Tiktok, que informam sobre o início da pré-venda do álbum. A empresa destacou que ainda não começou as vendas do livro, que está prevista para acontecer somente em abril.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026 1 de 8

Se a média da Copa do Mundo de 2022 ficou em torno de 670 cromos, a expectativa é que a versão de 2026 conte com aproximadamente 980, uma ampliação de mais de 300 unidades. A nova edição também deve bater o recorde no número de páginas. Enquanto as edições anteriores se mantinham entre 80 e 90 seções, a de 2026 deve conter 112, segundo previsões.

Para efeito de comparação, o álbum da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, ainda detém o recorde com 681 figurinhas. A nova edição promete ultrapassar a marca. O aumento no número de cromos e páginas é consequência direta da estreia do novo formato com 48 seleções.



Leia a nota completa

A Panini Brasil, líder no segmento de colecionáveis, alerta para os golpes relacionados ao álbum da Copa do Mundo da FIFA 2026™: nas últimas semanas estão sendo veiculados anúncios pagos nas redes sociais sobre a venda deste lançamento, a editora esclarece que ainda não há qualquer pré-venda oficial do álbum. A previsão para o início da pré-venda é para o mês de abril.