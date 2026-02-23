Acesse sua conta
Uefa suspende Prestianni após acusação de racismo contra Vini Jr. e Benfica promete recorrer

Atleta argentino perderá o jogo de volta entre Benfica e Real Madrid, pelo play-off da Champions League

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:34

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino Crédito: Reprodução

A UEFA anunciou nesta segunda-feira (23) a suspensão provisória do meia argentino Gianluca Prestianni, do SL Benfica, para o jogo de volta dos playoffs da Champions League diante do Real Madrid. A decisão foi tomada após denúncia de injúria racial feita por Vinícius Júnior, que afirma ter sido chamado de “macaco” pelo adversário no confronto de ida, realizado na última quarta-feira (16), em Lisboa.

Em comunicado oficial, a entidade explicou que a medida é cautelar e está ligada à investigação em andamento.

"Na sequência da nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo de play-off eliminatório da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF em 17 de fevereiro de 2026, e a pedido do EDI com um relatório provisório, o Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para o próximo (1) jogo de competição de clubes da UEFA para o qual ele seria elegível, por violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (RD) relacionado com um comportamento discriminatório".

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
1 de 5
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução

A Uefa ressaltou ainda que a punição temporária não antecipa o veredito final:

"Isto não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA".

Entenda o caso

O episódio ocorreu no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Vini Jr. marcou um belo gol e comemorou dançando diante da torcida adversária, gesto que lhe rendeu cartão amarelo. A comemoração gerou confusão entre jogadores das duas equipes.

Durante a discussão, o brasileiro procurou o árbitro francês François Letexier para relatar a ofensa racista. Segundo o relato, Prestianni teria proferido o insulto cobrindo a boca com a camisa.

Diante da denúncia, o árbitro aplicou o protocolo antirracismo da Uefa, fazendo o sinal de “X” com os braços e interrompendo a partida por cerca de dez minutos. O atacante Kylian Mbappé foi um dos jogadores do Real Madrid que mais demonstraram indignação com o ocorrido. A partir de então, Vini Jr. passou a ser vaiado a cada toque na bola.

Vinícius Júnior

O documentário “Baila, Vini” destaca momentos marcantes e emblemáticos da carreira do jogador Vinicius Júnior (Imagem: Reprodução digital | Netflix) por Imagem: Reprodução digital | Netflix
'Baila, Vini', documentário sobre Vinicius Júnior, será lançado em maio, na Netflix por Divulgação/Netflix
Vinicius Junior soma 16 gols pelo Real Madrid nesta temporada por Real Madrid/Divulgação
Vinicius Júnior por Reprodução I Instagram @vinijr
Vinícius Júnior  por Reprodução/Instagram
Mbappé comemora ao lado de Vinícius Júnior no Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Vinícius Júnior   por Real Madrid C.F./Divulgação
Vinicius Junior comemora após marcar pelo Real Madrid sobre o Almería por Real Madrid/Divulgação
Rodrygo e Vinicius Junior  por Real Madrid/Divulgação
Vinícius Junior balançou as redes no Bernabéu e ajudou o Real Madrid e vancer por Divulgação/Real Madrid/Twitter
Atacante Vinicius Junior posa ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez por Divulgação / Real Madrid
Vinícius Júnior recebeu o Prêmio Sócrates na cerimônia da Bola de Ouro por Ballon d'Or/Divulgação
Vinicius Júnior por Real Madrid/Divulgação
Vinicius Júnior em treino da Seleção Brasileira por Lucas Figueiredo/CBF
Vinicius Júnior vem sendo alvo com frequência de ofensas racistas por Real Madrid/Divulgação
1 de 15
O documentário “Baila, Vini” destaca momentos marcantes e emblemáticos da carreira do jogador Vinicius Júnior (Imagem: Reprodução digital | Netflix) por Imagem: Reprodução digital | Netflix

Investigação e posicionamentos

No dia seguinte ao confronto, a Uefa confirmou a abertura de procedimento disciplinar, com base no relatório do delegado da partida — documento que registra oficialmente a ativação do protocolo contra racismo.

O Real Madrid informou que prestou apoio ao atleta e declarou ter “entregado provas” à entidade. Já o Benfica manifestou respaldo ao jogador argentino, que nega qualquer atitude discriminatória.

O Código Disciplinar da Uefa prevê punições rigorosas para casos comprovados de discriminação. O artigo 14 estabelece suspensão mínima de dez partidas — ou sanção equivalente — para condutas que atentem contra a dignidade humana por motivos como cor da pele, origem, religião, gênero ou orientação sexual.

Em nota, o Benfica lamentou a decisão provisória:

"O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid. O clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões".

O clube português também reforçou seu posicionamento institucional:

"O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do clube, como Eusébio."

Situação no confronto

Após vencer por 1x0 no Estádio da Luz, em Lisboa, o Real Madrid joga pelo empate na partida de volta, marcada para quarta-feira, no Santiago Bernabéu. Quem avançar garante vaga nas oitavas de final da Champions League.

