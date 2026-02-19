LAMENTÁVEL

Ídolo do Benfica, Luisão sofre ataques racistas após sair em defesa de Vini Jr

Brasileiro foi atacado pelos próprios torcedores do clube que era capitão

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:37

Luisão é um dos maiores ídolos do Benfica Crédito: Reprodução/Redes sociais

Ídolo histórico do Benfica, Luisão voltou ao centro das atenções nesta semana — mas fora de campo. Recordista de títulos pelo clube, com 21 conquistas, e segundo jogador com mais partidas oficiais na história encarnada, com 538 jogos, o ex-zagueiro de 45 anos foi alvo de ataques de torcedores benfiquistas após sair em defesa de Vini Jr..

A polêmica teve início depois que Vini Jr. acusou o argentino Prestianni de racismo durante a vitória do Real Madrid por 1x0 sobre o Benfica, no Estádio da Luz. No dia seguinte à partida, Luisão contestou a versão apresentada por Prestianni, que negou qualquer ato racista. A declaração do ex-capitão provocou forte reação nas redes sociais, onde ele afirma ter sido alvo de ofensas.

“Nas redes sociais eu fui ofendido, xingado de macaco, de judas. Falaram: "não pisa mais no estádio", e a camisa do Benfica é a minha segunda pele. Eu fico triste por isso: até quando a gente se posiciona por uma coisa grave, gravíssima”, afirmou, durante participação em programa da ESPN Brasil.

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino 1 de 5

Mesmo diante das críticas e ataques, Luisão reforçou seu apoio ao atacante brasileiro e defendeu uma postura mais firme das autoridades europeias no combate ao racismo.