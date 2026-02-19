Ídolo do Benfica, Luisão sofre ataques racistas após sair em defesa de Vini Jr

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:37
Ídolo histórico do Benfica, Luisão voltou ao centro das atenções nesta semana — mas fora de campo. Recordista de títulos pelo clube, com 21 conquistas, e segundo jogador com mais partidas oficiais na história encarnada, com 538 jogos, o ex-zagueiro de 45 anos foi alvo de ataques de torcedores benfiquistas após sair em defesa de Vini Jr..
A polêmica teve início depois que Vini Jr. acusou o argentino Prestianni de racismo durante a vitória do Real Madrid por 1x0 sobre o Benfica, no Estádio da Luz. No dia seguinte à partida, Luisão contestou a versão apresentada por Prestianni, que negou qualquer ato racista. A declaração do ex-capitão provocou forte reação nas redes sociais, onde ele afirma ter sido alvo de ofensas.
“Nas redes sociais eu fui ofendido, xingado de macaco, de judas. Falaram: "não pisa mais no estádio", e a camisa do Benfica é a minha segunda pele. Eu fico triste por isso: até quando a gente se posiciona por uma coisa grave, gravíssima”, afirmou, durante participação em programa da ESPN Brasil.
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino
Mesmo diante das críticas e ataques, Luisão reforçou seu apoio ao atacante brasileiro e defendeu uma postura mais firme das autoridades europeias no combate ao racismo.
“Por isso eu acho que Vini é um herói e uma referência nesse quesito de defender a bandeira do combate ao racismo. Dói na pele, você se sente sem poder fazer nada ou agir. Só espero que a Europa, que é referência na governança e no marketing, seja também referência contra o racismo”, completou.