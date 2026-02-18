TÉCNICO PORTUGUÊS

Mourinho desconversa sobre racismo e detona comemoração de Vini Jr: 'Acabou com o jogo'

Partida entre Real Madrid e Benfica foi marcada por denúncia de racismo e tensão generalizada

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:23

O técnico José Mourinho direcionou críticas a Vini Jr. após a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, nesta terça-feira (17), pela Champions League, em jogo disputado no Estádio da Luz. Segundo o treinador, a comemoração do brasileiro após o gol decisivo provocou a torcida e desencadeou o clima de confusão no fim do duelo.

O atacante marcou o único gol da partida e comemorou dançando próximo à bandeirinha de escanteio, encarando os torcedores portugueses, atitude que irritou jogadores e comissão técnica do time da casa.

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino 1 de 5

A tensão, porém, não se limitou à celebração. Durante a partida, Vini Jr acusou o argentino Prestianni de cometer ofensa racista. A denúncia foi apoiada por Kylian Mbappé, que afirmou ter ouvido o adversário chamar o brasileiro de "macaco" por cinco vezes. Diante do tumulto, o árbitro acionou o protocolo oficial contra racismo para tentar controlar a situação.

Mourinho questiona versões e culpa comemoração

Após o jogo, Mourinho evitou condenar seu jogador e afirmou que existem relatos divergentes sobre o episódio. "Uma coisa é o que Vinicius diz, outra coisa é que diz o Prestianni. São coisas completamente diferentes".

O treinador, no entanto, manteve o foco nas críticas à forma como o gol foi celebrado. Ele recorreu a uma metáfora das touradas espanholas para dizer que grandes jogadas devem ser comemoradas com elegância, não com provocações.