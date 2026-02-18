Mourinho desconversa sobre racismo e detona comemoração de Vini Jr: 'Acabou com o jogo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:23
O técnico José Mourinho direcionou críticas a Vini Jr. após a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, nesta terça-feira (17), pela Champions League, em jogo disputado no Estádio da Luz. Segundo o treinador, a comemoração do brasileiro após o gol decisivo provocou a torcida e desencadeou o clima de confusão no fim do duelo.
O atacante marcou o único gol da partida e comemorou dançando próximo à bandeirinha de escanteio, encarando os torcedores portugueses, atitude que irritou jogadores e comissão técnica do time da casa.
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino
A tensão, porém, não se limitou à celebração. Durante a partida, Vini Jr acusou o argentino Prestianni de cometer ofensa racista. A denúncia foi apoiada por Kylian Mbappé, que afirmou ter ouvido o adversário chamar o brasileiro de "macaco" por cinco vezes. Diante do tumulto, o árbitro acionou o protocolo oficial contra racismo para tentar controlar a situação.
Mourinho questiona versões e culpa comemoração
Após o jogo, Mourinho evitou condenar seu jogador e afirmou que existem relatos divergentes sobre o episódio. "Uma coisa é o que Vinicius diz, outra coisa é que diz o Prestianni. São coisas completamente diferentes".
O treinador, no entanto, manteve o foco nas críticas à forma como o gol foi celebrado. Ele recorreu a uma metáfora das touradas espanholas para dizer que grandes jogadas devem ser comemoradas com elegância, não com provocações.
"Aquilo que eu disse ao Vinicius de modo independente, não defendendo a minha dama (Benfica), é: quando se faz um gol daqueles, sai em ombros, não se vai mexer com o estádio ou mexer com o coração de um estádio, que é o estádio adversário. Como dizem na Espanha, quem marca um gol daqueles corta o rabo, corta a orelha e sai em ombros. Não acaba com o jogo. E ele acabou com o jogo".