Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mourinho desconversa sobre racismo e detona comemoração de Vini Jr: 'Acabou com o jogo'

Partida entre Real Madrid e Benfica foi marcada por denúncia de racismo e tensão generalizada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:23

Mourinho e Vini Jr.
Mourinho e Vini Jr. Crédito: Reprodução

O técnico José Mourinho direcionou críticas a Vini Jr. após a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, nesta terça-feira (17), pela Champions League, em jogo disputado no Estádio da Luz. Segundo o treinador, a comemoração do brasileiro após o gol decisivo provocou a torcida e desencadeou o clima de confusão no fim do duelo.

O atacante marcou o único gol da partida e comemorou dançando próximo à bandeirinha de escanteio, encarando os torcedores portugueses, atitude que irritou jogadores e comissão técnica do time da casa.

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
1 de 5
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução

A tensão, porém, não se limitou à celebração. Durante a partida, Vini Jr acusou o argentino Prestianni de cometer ofensa racista. A denúncia foi apoiada por Kylian Mbappé, que afirmou ter ouvido o adversário chamar o brasileiro de "macaco" por cinco vezes. Diante do tumulto, o árbitro acionou o protocolo oficial contra racismo para tentar controlar a situação.

Mourinho questiona versões e culpa comemoração

Após o jogo, Mourinho evitou condenar seu jogador e afirmou que existem relatos divergentes sobre o episódio. "Uma coisa é o que Vinicius diz, outra coisa é que diz o Prestianni. São coisas completamente diferentes".

Leia mais

Imagem - Virginia reage após Vini Jr. denunciar racismo na Champions League

Virginia reage após Vini Jr. denunciar racismo na Champions League

Imagem - 'Chamou de macaco cinco vezes': Mbappé relata ofensas racistas de jogador argentino contra Vini Jr

'Chamou de macaco cinco vezes': Mbappé relata ofensas racistas de jogador argentino contra Vini Jr

Imagem - Gianluca Prestianni: quem é o jogador argentino acusado de racismo em jogo por Vini Jr

Gianluca Prestianni: quem é o jogador argentino acusado de racismo em jogo por Vini Jr

O treinador, no entanto, manteve o foco nas críticas à forma como o gol foi celebrado. Ele recorreu a uma metáfora das touradas espanholas para dizer que grandes jogadas devem ser comemoradas com elegância, não com provocações.

"Aquilo que eu disse ao Vinicius de modo independente, não defendendo a minha dama (Benfica), é: quando se faz um gol daqueles, sai em ombros, não se vai mexer com o estádio ou mexer com o coração de um estádio, que é o estádio adversário. Como dizem na Espanha, quem marca um gol daqueles corta o rabo, corta a orelha e sai em ombros. Não acaba com o jogo. E ele acabou com o jogo".

Tags:

Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
Imagem - Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B

Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B
Imagem - Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas