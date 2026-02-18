SOLIDARIEDADE

Richarlison doa R$ 200 mil para próteses de jovem que perdeu as duas pernas em acidente

"Obrigada, Richarlison, você fez a diferença na minha vida“, agradeceu Letícia

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 07:43

Richarlison doou para Letícia Crédito: Reprodução

O atacante Richarlison, jogador da Seleção Brasileira, realizou uma doação de R$ 200 mil para a campanha solidária criada por Letícia Carvalho, de 24 anos, que teve as duas pernas amputadas após um grave acidente de moto. O valor é destinado ao tratamento da jovem e à compra de próteses.

Nas redes sociais, Letícia publicou um vídeo agradecendo ao atleta e às pessoas que ajudaram a mobilizar a campanha.

Richarlison fez doação para jovem que perdeu pernas 1 de 9

“Ele nos respondeu e nos enviou R$ 200 mil. Muito obrigada a todos que foram lá, nos comentários, que fizeram parte disso. Falta muito pouco. Obrigada, Richarlison, você fez a diferença na minha vida“, declarou, emocionada.

A jovem ainda completou: “Eu nunca vou esquecer de você, que o senhor te abençoe. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Muito obrigada“.

A arrecadação foi iniciada em 7 de fevereiro com meta de R$ 400 mil. Antes da contribuição do jogador, já haviam sido reunidos pouco mais de R$ 120 mil. Após a doação, o total ultrapassou R$ 324 mil, o que representa 81% do objetivo final.

Além do apoio financeiro, o atleta do Tottenham Hotspur compartilhou em seu perfil oficial o vídeo da campanha, ampliando o alcance da mobilização.

Todo o dinheiro arrecadado será utilizado na compra das próteses e nas etapas de adaptação, que exigem acompanhamento especializado e manutenção contínua.

Como foi o acidente

A vida de Letícia mudou drasticamente em 12 de janeiro de 2023, quando sofreu um acidente enquanto se deslocava de moto para a universidade em João Pessoa, capital da Paraíba. Durante o trajeto, o veículo foi atingido por um ônibus.

Na época, com 21 anos, ela sofreu ferimentos gravíssimos e precisou amputar as duas pernas. Letícia permaneceu mais de um mês internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).