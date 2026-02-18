Acesse sua conta
Vitória encara o Bahia de Feira com força máxima para recuperar espaço no Baianão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h15, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 05:30

Vitória usará o time titular contra o Bahia de Feira
Vitória usará o time titular contra o Bahia de Feira Crédito: Victor Ferreira/ECV

Sem o calendário apertado das primeiras semanas do ano e com um tempo raro para treinar, o Vitória volta, ao menos momentaneamente, as atenções exclusivamente para o Campeonato Baiano, a começar pelo confronto contra o Bahia de Feira nesta quarta-feira (18), às 19h15, no Barradão, pela oitava rodada da competição.

A partida marca uma mudança de rota no planejamento rubro-negro. Depois de utilizar uma formação alternativa sob comando de Rodrigo Chagas durante quase todo o estadual, o técnico Jair Ventura decidiu escalar força máxima para manter o ritmo dos titulares e recuperar terreno na tabela.

Após a derrota para o Flamengo, na última terça-feira (11), o Leão pode demorar cerca de um mês para voltar a atuar pelo Brasileirão. Por conta dos compromissos de Botafogo e Bahia nas fases preliminares da Libertadores, os jogos contra essas equipes tendem a ser adiados, o que empurra o retorno à Série A para a sexta rodada, quando o Vitória recebe o Atlético-MG no Barradão, no dia 14 de março.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

Nesse intervalo, além do duelo diante do Tremendão, o Leão encara o Galícia, também no Barradão, no próximo domingo (22), pela rodada final da primeira fase do estadual, podendo ainda disputar semifinal e final da competição. Para evitar a perda de ritmo do time principal, Jair Ventura já indicou que passará a utilizá-lo no Baianão, estratégia que também serve para dar minutagem aos novos contratados que ainda buscam adaptação.

Um dos nomes que tenta ganhar espaço é o meia Emmanuel Martínez, que atuou por alguns minutos contra o Flamengo e ficou no banco diante do Palmeiras. Ainda em processo de integração, o jogador reforçou a disposição para aproveitar qualquer oportunidade.

“Sejam dez ou 20 minutos, vou dar meu melhor. Cada um vai ter que ganhar seu lugar no dia a dia. Então eu sei do meu compromisso, estou conhecendo o grupo. São jogos diferentes e me preparo para cada um com a certeza de que podem ser dez minutos, quinze ou noventa”, disse o volante argentino em entrevista coletiva.

Vitória x Bahia de Feira: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Meia que fracassou no Vitória é anunciado por clube de liga alternativa da ásia

Ex-Vitória encaminha ida para clube da Série C após destaque no exterior

Campeão nacional com o Vitória vai parar no Paulistão após passagem discreta na Série B

Ex-jogador do Vitória é demitido de time após derrota em clássico

Além de dar rodagem ao elenco, o Rubro-Negro busca retomar os bons resultados e confirmar a classificação para a próxima fase do estadual. A equipe chega pressionada por três jogos sem vitória — dois reveses pela Série A e um empate no Baianão — cenário que a deixa apenas na quarta colocação, com 10 pontos. Um tropeço pode tirar o time da zona de classificação, enquanto um triunfo pode levá-lo à vice-liderança e encaminhar a vaga.

Para conquistar os três pontos, o elenco teve mais de uma semana de preparação. Apesar da folia de carnaval espalhada pela cidade, os jogadores treinaram diariamente na Toca desde a última sexta-feira (13) e encerraram a preparação justamente no último dia de festa, na terça-feira (17).

Vitória Campeonato Baiano 2026

