CHEGOU A HORA

Bahia inicia caminhada na Libertadores contra o O’Higgins em jogo decisivo no Chile

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h, no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 05:00

Bahia estreia na Libertadores de 2026 contra o O'Higgins Crédito: Letícia Martins/ECB

Em temporada quase irretocável até aqui, o Bahia vira a chave para o compromisso mais decisivo de 2026. Depois de praticamente gabaritar a agenda inicial entre Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro, o Tricolor inicia nesta quarta-feira (18), às 19h, no Estádio El Teniente, em Rancagua, a caminhada no primeiro mata-mata do ano, diante do O’Higgins, pela segunda fase preliminar da Libertadores — confronto que vale, acima de tudo, a garantia de calendário internacional para o restante da temporada.

A importância do duelo extrapola os 90 minutos no Chile. Avançar mantém o clube vivo na busca pela fase de grupos e, mesmo em caso de queda na etapa seguinte, assegura presença continental via Sul-Americana. Uma eliminação precoce, porém, encerraria qualquer participação fora do país em 2026. Então, voltar para Salvador com um bom resultado é de suma importância.

O peso do cenário contrasta com a consistência construída nas primeiras semanas do ano: invicto após 11 partidas somando Série A e estadual, com oito vitórias, três empates, 26 gols marcados e apenas nove sofridos, o Bahia está no G-4 do Brasileirão e lidera o Baiano com vantagem de jogar em casa até uma eventual final.

Boa parte desse desempenho passa pela gestão de elenco. Rogério Ceni alternou formações, utilizou titulares, reservas e jovens da base, preservou peças-chave em momentos estratégicos e chega ao confronto continental com o grupo fisicamente inteiro, após poupar o time inteiro no empate em 2x2 contra o Jacuipense no último fim de semana.

Ainda assim, o time ausências relevantes para enfrentar os chilenos. Everton Ribeiro cumpre suspensão herdada de competição de expulsão em duelo contra o América de Cali na Sul-Americana do ano passado, enquanto David Duarte, Kanu, Michel Araújo e o jovem Ruan Pablo estão fora por lesão. Todos esses desfalques só fazem o técnico Rogério Ceni aumentar a preucupação para a partida.

“Um time de boa técnica, boa qualidade, um gramado que me parece muito bom de se jogar. É um time que trabalha bem a bola, um goleiro que joga com os pés. Uma equipe com muitos jogadores argentinos e uruguaios, um time que mostra ter qualidade técnica para construção. Temos que estar atentos para isso”, alertou o comandante Tricolor sobre o adversário.

Se o discurso do treinador aponta cautela, o elenco demonstra confiança no amadurecimento coletivo. No auge dos seus 34 anos, Willian José é um doa atletas mais experientes do grupo e vê o grupo bem consciente sobre o tamanho do desafio continental.

“A Libertadores é muito difícil para todos. Acredito que este ano estamos mais maduros. Sabemos da dificuldade, não tem jogo fácil. Precisamos estar preparados para fazer um resultado positivo fora e decidir em casa”, afirmou o atacante, que também valorizou o rodízio promovido pela comissão técnica como fator determinante para o rendimento físico neste início de calendário apertado.