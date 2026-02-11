CAIU FORA

Ex-jogador do Vitória é demitido de time após derrota em clássico

Tanajura comandou a Xata em oito jogos no Goianão, conquistando quatro vitórias e quatro derrotas

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:51

Flávio Tanajura, ex-zagueiro do Vitória Crédito: Maurícia da Mata/EC Vitória

O ex-jogador do Vitória Flávio Tanajura foi demitido do comando técnico do Anapolina. O treinador não resistiu à derrota no clássico contra o Anápolis, no último domingo. Mesmo com a classificação para as quartas de final do Campeonato Goiano, Tanajura foi sacado do time.

Tanajura comandou a Xata em oito jogos no Goianão, conquistando quatro vitórias e quatro derrotas – três derrotas foram nas últimas quatro partidas. Ele também comandou o time na conquista da Divisão de Acesso do ano passado.

Flávio Tanajura foi jogador, auxiliar e técnico interino do Vitória 1 de 5

Pelos registros oficiais, Flávio Tanajura nasceu em Jequié, município que fica a cerca de 370 quilômetros de Salvador. Contudo, não é exagero contornar a certidão de nascimento do ex-zagueiro e dizer que na verdade ele nasceu no Esporte Clube Vitória. Os números provam: são 323 jogos de Tanajura pelo time do coração. Ninguém defendeu o Vitória tantas vezes quanto ele.

Apesar de ter jogado como zagueiro, ele tinha um faro de gol respeitável. Foram 20 gols pelo Leão, distribuídos entre sete temporadas no time profissional. Mas o relacionamento de Vitória e Flávio Tanajura não parou no pendurar das chuteiras: depois de aposentar com apenas 30 anos, ele recebeu convite para treinar os zagueiros da base e foi ficando.

Além de também ter trabalhado como auxiliar e técnico interino, Tanajura tem no currículo passagens por Itabuna, Tombense, Botafogo-SP, Floresta-CE e pelo Al-Faisaly, da Arábia Saudita.