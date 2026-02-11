Acesse sua conta
Vitória pode ficar até um mês sem jogar no Brasileirão e usará titulares no Campeonao Baiano

Possíveis adiamentos de jogos forçarão Jair Ventura a utilizar a equipe principal no estadual para evitar perda de ritmo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:36

Vitória vai usar o time principal no Campeonato Baiano
Vitória vai usar o time principal no Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória não conquistou os três pontos, mas apresentou uma grande atuação diante do Flamengo, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o que deixou uma boa sensação para a sequência do torneio. Quem reconhece isso é o técnico Jair Ventura, que viu um Leão superior ao clube carioca e dando a resposta ideal após o desempenho muito abaixo na goleada sofrida contra o Palmeiras.

“Meu time foi melhor que o Flamengo hoje. Tivemos mais chances, pênalti perdido. Acho que isso deixa coisas positivas para frente. A boa performance deixa a gente perto da próxima vitória. A gente precisava dar uma resposta e a equipe deu orgulho. É muito difícil uma resposta imediata em tão pouco tempo, então gostei demais do que eu vi. Falo isso mesmo com a derrota”, destacou o treinador.

1 de 6
Vitória x Flamengo - 3ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV

No entanto, o Vitória pode nem sequer ter a oportunidade de repetir o bom desempenho em campo para voltar a vencer no Brasileirão, já que corre o risco de ficar até um mês sem atuar pela competição. O Leão da Barra entraria em campo pela quarta rodada da Série A, daqui a duas semanas, no dia 25, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Contudo, o confronto será adiado em razão do compromisso da equipe carioca pela segunda fase da pré-Libertadores, diante do Nacional Potosí, da Bolívia, marcado para a mesma data.

Diante desse cenário, o rubro-negro só voltaria a jogar pelo Brasileirão no dia 11 de março, quando está previsto o clássico Ba-Vi, na Arena Fonte. Entretanto, a partida também poderá ser adiada caso o Bahia elimine o O’Higgins e avance à terceira fase da pré-Libertadores, na qual enfrentaria Deportivo Táchira ou Tolima, em jogos programados para 4 e 11 de março. Assim, o Vitória pode retornar à Série A apenas na sexta rodada, quando recebe o Atlético-MG no Barradão, no dia 14 de março.

Para evitar a perda de ritmo de jogo e dar mais minutagem a alguns dos novos contratados, Jair Ventura já adiantou que a equipe principal passará a atuar no Campeonato Baiano. Na terceira colocação do estadual, com 10 pontos, o Leão da Barra ainda busca garantir vaga na próxima fase.

Para alcançar esse objetivo, o time terá dois compromissos no Barradão, válidos pelas rodadas finais da primeira fase do Baianão, contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, dia 18, e diante do Galícia, no domingo, dia 22. Em caso de classificação, a equipe disputará a semifinal no dia 1º de março e uma eventual final nos dias 7 ou 8, uma semana antes do retorno à competição nacional.

“Em nenhum momento a gente desrespeitou o Baiano. Jogadores com menos frequência na nossa relação são os que tiveram oportunidade e não mostraram. A gente não está liderando, mas está brigando na classificação. Demos chances para muitos meninos e agora que vamos ficar muito tempo sem jogar, vou fazer esses jogos com minha equipe. Vamos com seriedade de vencer e buscar a melhor classificação possível”, frisou o comandante rubro-negro.

