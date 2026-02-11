Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:05
O homem de 30 anos suspeito de estuprar uma mulher no bairro de Itapuã, em Salvador, foi preso nesta quarta-feira (11). O investigado, identificado como Felipe de Souza Nascimento, foi localizado em um condomínio no bairro do Trobogy.
O crime foi registrado na madrugada desta quarta (11), quando o homem foi flagrado por uma câmera de segurança invadindo uma barraca e ameaçando uma mulher de 19 anos com uma faca. As investigações apontam ainda que Felipe de Souza estuprou a vítima.
Câmera de segurança registrou crime em Itapuã
O suspeito também roubou uma quantia em dinheiro do estabelecimento comercial. O valor não foi revelado. As investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da Casa da Mulher Brasileira (CMB).
Policiais civis, com o apoio de policiais militares, localizaram o suspeito e o conduziram até a unidade policial especializada, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário