SALVADOR

Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso

Suspeito foi flagrado por câmera de segurança invadindo estabelecimento

Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:05

Câmera de segurança registrou o crime Crédito: Reprodução

O homem de 30 anos suspeito de estuprar uma mulher no bairro de Itapuã, em Salvador, foi preso nesta quarta-feira (11). O investigado, identificado como Felipe de Souza Nascimento, foi localizado em um condomínio no bairro do Trobogy.

O crime foi registrado na madrugada desta quarta (11), quando o homem foi flagrado por uma câmera de segurança invadindo uma barraca e ameaçando uma mulher de 19 anos com uma faca. As investigações apontam ainda que Felipe de Souza estuprou a vítima.

Câmera de segurança registrou crime em Itapuã

O suspeito também roubou uma quantia em dinheiro do estabelecimento comercial. O valor não foi revelado. As investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da Casa da Mulher Brasileira (CMB).