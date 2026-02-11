Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso

Suspeito foi flagrado por câmera de segurança invadindo estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:05

Câmera de segurança registrou o crime
Câmera de segurança registrou o crime Crédito: Reprodução

O homem de 30 anos suspeito de estuprar uma mulher no bairro de Itapuã, em Salvador, foi preso nesta quarta-feira (11). O investigado, identificado como Felipe de Souza Nascimento, foi localizado em um condomínio no bairro do Trobogy. 

O crime foi registrado na madrugada desta quarta (11), quando o homem foi flagrado por uma câmera de segurança invadindo uma barraca e ameaçando uma mulher de 19 anos com uma faca. As investigações apontam ainda que Felipe de Souza estuprou a vítima. 

Câmera de segurança registrou crime em Itapuã

Câmera de segurança registrou o crime por Reprodução
Câmera de segurança registrou o crime por Reprodução
Câmera de segurança registrou o crime por Reprodução
1 de 3
Câmera de segurança registrou o crime por Reprodução

O suspeito também roubou uma quantia em dinheiro do estabelecimento comercial. O valor não foi revelado. As investigações são conduzidas pela Delegacia  Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da Casa da Mulher Brasileira (CMB). 

Policiais civis, com o apoio de policiais militares, localizaram o suspeito e o conduziram até a unidade policial especializada, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário

Mais recentes

Imagem - Aposta da Bahia ganha mais de R$ 30 mil em sorteio da Lotomania

Aposta da Bahia ganha mais de R$ 30 mil em sorteio da Lotomania
Imagem - Família suspeita de administrar dinheiro do tráfico é presa em destino turístico da Bahia

Família suspeita de administrar dinheiro do tráfico é presa em destino turístico da Bahia
Imagem - Corpo é encontrado em área rural de Maragogipe; suspeita é de que seja de comerciante desaparecido

Corpo é encontrado em área rural de Maragogipe; suspeita é de que seja de comerciante desaparecido

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página