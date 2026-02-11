BAHIA

Homem é preso suspeito de matar irmãos em Feira de Santana

Crime foi registrado em novembro do ano passado

Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:40

Suspeito já havia sido preso em novembro do ano passado Crédito: Divulgação

Um homem de 18 anos, suspeito de participação nas mortes dos irmãos Gabriel Santos Lima e Cauã Leite de Jesus, foi preso em Feira de Santana, mesma cidade onde o crime foi registrado, na última segunda-feira (9). O crime foi registrado em novembro do ano passado, quando a casa foi invadida e os irmãos foram executados.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Wesley da Conceição Farias, já havia sido preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, em novembro de 2025. Na ocasião, foi localizado um revólver calibre .38, utilizado no duplo homicídio, além de porções de maconha e cocaína.

Policiais da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o investigado, que foi encaminhado à unidade policial. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A motivação do crime estaria relacionada a armas de fogo que Cauã teria perdido, além de dívidas de drogas dentro de uma organização criminosa.