Homem é preso suspeito de matar irmãos em Feira de Santana

Crime foi registrado em novembro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:40

Polícia Civil
Suspeito já havia sido preso em novembro do ano passado Crédito: Divulgação

Um homem de 18 anos, suspeito de participação nas mortes dos irmãos Gabriel Santos Lima e Cauã Leite de Jesus, foi preso em Feira de Santana, mesma cidade onde o crime foi registrado, na última segunda-feira (9). O crime foi registrado em novembro do ano passado, quando a casa foi invadida e os irmãos foram executados. 

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Wesley da Conceição Farias, já havia sido preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, em novembro de 2025. Na ocasião, foi localizado um revólver calibre .38, utilizado no duplo homicídio, além de porções de maconha e cocaína.

Policiais da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o investigado, que foi encaminhado à unidade policial. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A motivação do crime estaria relacionada a armas de fogo que Cauã teria perdido, além de dívidas de drogas dentro de uma organização criminosa. 

No dia do crime, um terceiro jovem, de 22 anos, foi atingido por disparos no braço e na perna. Ele conseguiu fugir para pedir ajuda, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. 

