Dois jovens são mortos a tiros após terem casa invadida na Bahia

Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (18)

Yan Inácio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:48

Dois jovens foram mortos e outro ficou ferido após homens armados invadirem uma residência no bairro Brasília, em Feira de Santana, na madrugada desta segunda-feira (18).

Segundo a Polícia Civil, três homens armados invadiram a casa onde as vítimas estavam e abriram fogo. Gabriel Santos Lima, 15 anos, e de Cauã Leite de Jesus, 21 anos morreram e um homem de 22 anos foi baleado. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde segue internado.

Policiais militares chegaram ao local depois do crime e encontraram as vítimas mortas no chão. O Departamento de Política Técnica (DPT) realizou a retirada dos corpos, segundo nota da PM. A Polícia Civil investiga o caso.

Caso parecido ocorreu no sábado

Um jovem de uma adolescente foram mortos, na noite do último sábado (15), por disparos de armas de fogo, no bairro Gabriela, em Feira de Santana. De acordo com informações da Polícia Civil, Esdras Vitor Silva Alves, 25 anos, e Giselle da Silva Oliveira, 16 anos, foram baleados após um veículo de cor branca passar pelo local e os tripulantes efetuarem vários disparos.

