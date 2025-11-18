CRIME

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer

Williams Nogueira, 28 anos, foi sequestrado após sair para celebração religiosa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:33

Antes de ser morto e ter o corpo abandonado no bairro de Aratu, em Simões Filho, Williams Nogueira dos Santos Silva, 28 anos, chegou a ser fotografado por seus assassinos. De acordo com informações de um policial, traficantes do Bonde do Maluco (BDM), que sequestraram a vítima apenas por ser morador do Nordeste de Amaralina, o obrigaram a fazer o sinal de 3 com as mãos em referência ao grupo.

“Eles pegaram o rapaz e levaram para essa área de mata, que é um ponto de desova conhecido em Aratu. Começou, inclusive, a circular uma imagem dele fazendo o 3 com as mãos porque foi obrigado a isso antes de morrer”, detalha o policial, que pede anonimato ao conversar com a reportagem. Horas depois da circulação da imagem Williams foi encontrado por policiais já sem vida na região onde foi fotografado.

A vítima saiu de casa, no Nordeste de Amaralina, para uma celebração religiosa em um terreiro de Simões Filho sem saber que corria risco de vida pelo fato de ser morador de uma área que tem atuação do Comando Vermelho (CV), rival do BDM. Pelas redes sociais, amigos, familiares e até pessoas que apenas conheciam Williams lamentaram a sua morte e a crueldade de toda ação criminosa.

"Meu primo era menino do bem, gentil, carinhoso e trabalhador. Ele não merecia tamanha covardia. Ele estava apenas prestando serviço para a religião dele, foi morto injustamente. Ele não era envolvido com nada. Era morador, nascido e criado no Nordeste de Amaralina. Ele foi vítima", escreveu uma mulher que se identificou como familiar.

Procurada sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) explicou que agentes da 22ª CIPM foram acionados, na tarde de segunda-feira (17), para averiguar a informação do corpo de Williams. Ao chegarem, os militares encontraram a vítima e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção e perícia.

A Polícia Civil da Bahia (PC), por sua vez, informou que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) já tem os indícios dos autores do crime. No entanto, as investigações seguem em sigilo e mais detalhes não poderão ser divulgados no momento.

Morte por CEP

O CORREIO já mostrou em reportagem que pessoas sem qualquer envolvimento com o crime são mortas ‘pelo bairro onde moram’. Com o enfrentamento armado entre as facções, o CEP pode ser mais um motivo para uma sentença de morte no mundo do crime. Especialista em segurança pública, Antônio Jorge Melo analisou os casos como mais uma ação cruel de intimidação do tráfico na capital e na RMS.

“A ousadia e a crueldade com que as facções criminosas executam suas punições repetem muitas das práticas verificadas no Rio de Janeiro. Geralmente, são crimes que servem para mostrar autoridade de uma liderança do tráfico e impor o medo a quem infringe regras, com a perversidade, ousadia e crueldade de quem mata sendo recompensadas, não raro, em forma de status”, indicou o coronel reformado da PM.

Alguns dos casos chocaram Salvador. Um deles foi morte de Richard de Jesus Santana, de 21 anos, que foi esquartejado por integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) na Federação por ter morado no Garcia, com atuação da rival Comando Vermelho (CV).

Richard morava em Cajazeiras, mas estava passando um tempo na casa da irmã, na Federação, até ser sequestrado por criminosos na Rua Souza Uzel. Ainda assim, por um dos traficantes reconhecê-lo dos tempos do Garcia, acabou morto. Como ele, outros já foram vítimas.