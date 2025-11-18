CRIME

Jovem do Nordeste de Amaralina é morto por traficantes ao sair do bairro para celebração religiosa

Williams Nogueira dos Santos Silva, 28 anos, foi encontrado em Simões Filho

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:28

Williams Nogueira foi encontrado morto em Simões Filho Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Williams Nogueira dos Santos Silva, 28 anos, foi encontrado morto no bairro de Aratu, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde de segunda-feira (17). A vítima saiu de casa, no Nordeste de Amaralina, para uma celebração religiosa, mas foi sequestrada e morta por traficantes na região onde o crime foi registrado.

De acordo com informações de policiais consultados pela reportagem, Williams não tinha qualquer relação com o crime, mas acabou morto por uma atitude cruel de grupos criminosos. “Ao que tudo indica, o rapaz foi capturado por criminosos do BDM que, ao perceber que ele era do Nordeste, que é um reduto do CV, mataram ele. Antes, teriam obrigado até a fazer o sinal do Tudo 3”, explicou uma fonte sob anonimato.

Pelas redes sociais, amigos, familiares e até pessoas que apenas conheciam Williams lamentaram a sua morte e a crueldade de toda ação criminosa. "Meu primo era menino do bem, gentil, carinhoso e trabalhador. Ele não merecia tamanha covardia. Ele estava apenas prestando serviço para a religião dele, foi morto injustamente. Ele não era envolvido com nada. Era morador, nascido e criado no Nordeste de Amaralina. Ele foi vítima", escreveu uma mulher que se identificou como familiar.

Williams Nogueira foi encontrado morto em Simões Filho 1 de 4

Procurada sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) explicou que agentes da 22ª CIPM foram acionados, na tarde de segunda-feira (17), para averiguar a informação do corpo de Williams. Ao chegarem, os militares encontraram a vítima e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção e perícia.

A Polícia Civil da Bahia (PC), por sua vez, informou que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) já tem os indícios dos autores do crime. No entanto, as investigações seguem em sigilo e mais detalhes não poderão ser divulgados no momento. Apesar de brutal, o caso de Williams não é o primeiro.

Morte por CEP

O CORREIO já mostrou em reportagem que pessoas sem qualquer envolvimento com o crime são mortas ‘pelo bairro onde moram’. Com o enfrentamento armado entre as facções, o CEP pode ser mais um motivo para uma sentença de morte no mundo do crime. Especialista em segurança pública, Antônio Jorge Melo analisou os casos como mais uma ação cruel de intimidação do tráfico na capital e na RMS.

“A ousadia e a crueldade com que as facções criminosas executam suas punições repetem muitas das práticas verificadas no Rio de Janeiro. Geralmente, são crimes que servem para mostrar autoridade de uma liderança do tráfico e impor o medo a quem infringe regras, com a perversidade, ousadia e crueldade de quem mata sendo recompensadas, não raro, em forma de status”, indicou o coronel reformado da PM.

Alguns dos casos chocaram Salvador. Um deles foi morte de Richard de Jesus Santana, de 21 anos, que foi esquartejado por integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) na Federação por ter morado no Garcia, com atuação da rival Comando Vermelho (CV).

Richard morava em Cajazeiras, mas estava passando um tempo na casa da irmã, na Federação, até ser sequestrado por criminosos na Rua Souza Uzel. Ainda assim, por um dos traficantes reconhecê-lo dos tempos do Garcia, acabou morto. Como ele, outros já foram vítimas.