Anjo da Guarda desta terça-feira (18 de novembro) pede força para 3 signos: você precisará ser forte para lidar com mentiras e traições

O dia pede serenidade para encarar verdades difíceis

Fernanda Varela

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A terça-feira (18 de novembro) chega com uma energia de exposição e clareza. O que estava escondido pode vir à tona, especialmente em questões de confiança. Os anjos da guarda revelam que a dor da traição não está apenas no ato em si, mas no abalo que ela causa na fé e na inocência de quem acreditou demais. O dia pede serenidade para encarar verdades difíceis e, ao mesmo tempo, coragem para não se fechar para o amor ou para as pessoas sinceras que ainda cruzam o seu caminho.

Touro

Você pode descobrir algo que muda sua forma de enxergar alguém próximo. Mesmo que doa, encare o fato como um corte necessário. Melhor uma verdade dura do que uma ilusão confortável. O tempo vai te mostrar que perder quem mente é, na verdade, uma libertação.

Leão

O orgulho pode te impedir de admitir que se decepcionou, mas negar o sentimento só prolonga a dor. Respire, se recolha e aceite o que o universo está te mostrando. Às vezes, a traição é o empurrão que faltava para você parar de insistir em quem já mostrou quem é.

Peixes

A decepção pode vir de alguém em quem você depositava plena confiança. Em vez de se culpar, entenda que ser verdadeiro nunca é erro. O anjo te orienta a transformar a dor em aprendizado e não deixar que a mágoa contamine o seu coração.

