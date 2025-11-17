CONDENAÇÃO

‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento

Apresentador foi condenado em ação judicial

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20:15

Dudu Camargo está confinado em 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução | Record

O jornalista Dudu Camargo, confinado em “A Fazenda 17”, foi condenado na Justiça em uma ação judicial envolvendo um acidente de trânsito. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO.

Nesta segunda-feira (17), a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ana Carolina Netto Mascarenhas, entendeu que o acidente de trânsito envolvendo o apresentador e os autores é incontroverso e que o processo foi instruído com documentação.

Em 2021, o apresentador causou a colisão de seu carro com um táxi e, após prometer que pagaria os reparos do veículo, e simplesmente desapareceu. Depois disso, Dudu foi processado por Roseli Fernandes Rodrigues e Lucas Antonio Severino, que solicitaram uma indenização de R$ 20 mil.

A magistrada entendeu que a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída a Dudu Camargo, uma vez que a versão narrada pelos autores é convincente e está amparada pelos documentos de ação.