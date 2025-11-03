Dudu Camargo acusa Yoná de assédio em ‘A Fazenda 17’: ‘Ela está maluca’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:15
Parece que a amizade que se iniciava entre Duda Camargo e Yoná está mais estremecida do que nunca. Após diversas polêmicas, o jornalista afirma ter sido assediado pela instrutora de dança em “A Fazenda 17”.
A Fazenda: Yoná Souza
Durante uma conversa com Creo Kellab na última sexta-feira (31), Duda expôs que se sentiu incomodado com a atitude de Yoná. “Ela deitou do meu lado sem permissão. Assédio! Ela deitou sem permissão”, disse Dudu.
“Esse tipo de ataque é um ataque psicológico. A gente tem que falar isso, bota isso em jogo”, incentivou o ator. Creo questionou se o colega de confinamento de sentiu intimidado com o comportamento de Yoná. "Quando ela deitou do meu lado, meu coração disparou na hora. Me senti mal para caramba", confessou Dudu.
As queixas chegaram ao ouvido de Yoná, que procurou tirar satisfações. "Assuma seu jogo e para de fuleragem para cima de mim, seu moleque. Você é um moleque aqui dentro. Não vai jogar baixo comigo não. Covarde. Eu não sou sem-vergonha, não".
"Ela está apaixonada por você, Dudu. Você deu corda", comentou Saory Cardoso. "Aonde eu fui amarrar meu burro? Ela foi para outro grupo, traiu, deu tiro no pé, e agora está doida para vir para o meu lado. Só que eu não estou dando atenção. Para mim ela morreu, não confio mais, não quero mais papo. E aí ela está maluca", explicou o jornalista.