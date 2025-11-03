NÃO GOSTOU

Dudu Camargo acusa Yoná de assédio em ‘A Fazenda 17’: ‘Ela está maluca’

Durante conversa com Creo, jornalista expôs que não se sentiu confortável com atitude da colega de confinamento

Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:15

Yoná procurou tirar satisfações com Duda Camargo Crédito: Reprodução | Record

Parece que a amizade que se iniciava entre Duda Camargo e Yoná está mais estremecida do que nunca. Após diversas polêmicas, o jornalista afirma ter sido assediado pela instrutora de dança em “A Fazenda 17”.

A Fazenda: Yoná Souza 1 de 11

Durante uma conversa com Creo Kellab na última sexta-feira (31), Duda expôs que se sentiu incomodado com a atitude de Yoná. “Ela deitou do meu lado sem permissão. Assédio! Ela deitou sem permissão”, disse Dudu.

“Esse tipo de ataque é um ataque psicológico. A gente tem que falar isso, bota isso em jogo”, incentivou o ator. Creo questionou se o colega de confinamento de sentiu intimidado com o comportamento de Yoná. "Quando ela deitou do meu lado, meu coração disparou na hora. Me senti mal para caramba", confessou Dudu.

As queixas chegaram ao ouvido de Yoná, que procurou tirar satisfações. "Assuma seu jogo e para de fuleragem para cima de mim, seu moleque. Você é um moleque aqui dentro. Não vai jogar baixo comigo não. Covarde. Eu não sou sem-vergonha, não".