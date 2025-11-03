Acesse sua conta
Dudu Camargo acusa Yoná de assédio em ‘A Fazenda 17’: ‘Ela está maluca’

Durante conversa com Creo, jornalista expôs que não se sentiu confortável com atitude da colega de confinamento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:15

Yoná procurou tirar satisfações com Duda Camargo
Yoná procurou tirar satisfações com Duda Camargo Crédito: Reprodução | Record

Parece que a amizade que se iniciava entre Duda Camargo e Yoná está mais estremecida do que nunca. Após diversas polêmicas, o jornalista afirma ter sido assediado pela instrutora de dança em “A Fazenda 17”.

