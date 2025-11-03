Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Galisteu pede desculpas ao grupo Pixote após confusão e expulsão de participante em A Fazenda 17

Apresentadora lamentou o tumulto durante a festa e agradeceu à banda, que precisou interromper o show após a briga entre os peões

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08:13

Adriane Galisteu apresenta A Fazenda
Adriane Galisteu apresenta A Fazenda Crédito: Divulgação/Record

A noite de festa em A Fazenda 17 terminou em confusão, expulsão e um pedido de desculpas ao vivo. Durante o programa deste domingo (2), Adriane Galisteu abriu a edição lamentando o episódio em que uma briga generalizada interrompeu o show do grupo Pixote.

“Eu preciso pedir desculpas ao grupo Pixote, que eu gosto tanto, e agradecer pelo show de ontem. Ninguém tinha a menor ideia do que ia acontecer. Até a banda se assustou”, afirmou a apresentadora, visivelmente constrangida com a situação.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu com capacete de Ayrton Senna por Reprodução
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu segue na apresentação do reality rural por Reprodução
aDRI por Reprodução
Divulgação / Rio2C. por Divulgação / Rio2C.
Adriane GAlisteu por Marina Silva/ CORREIO
A apresentadora Adriane Galisteu por Divulgação
Playboy com Adriane Galisteu por Divulgação I Playboy
Playboy com Adriane Galisteu por Drausio Tuzzolo I Playboy
Adriane Galisteu se inspirou em casa de apostas para fantasia por Reprodução/Instagram
Galisteu por Reprodução
Adriana Galisteu por Reprodução / Redes Sociais
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu lembrou os 30 anos da morte de Ayrton Senna por Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução / YouTube
1 de 24
Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução

O grupo, liderado por Dodô, precisou encerrar a apresentação por questões de segurança. O tumulto começou quando Martina, Duda e Carol trocaram ofensas e gestos agressivos durante a festa. O som alto impediu que o motivo da discussão fosse identificado de imediato, mas as câmeras registraram o momento em que o clima amistoso se transformou em caos.

Enquanto tentava manter a ordem, Dodô pediu calma ao público e aos confinados. “Vamos falar de amor”, disse o cantor, ao tentar seguir com a música Apenas Mais Uma de Amor. Mesmo assim, a confusão aumentou até a interrupção total da festa.

Na manhã seguinte, a produção confirmou a expulsão de Martina Sanzi após ela arremessar um copo em direção a Támires. “Por uma ação que colocou em risco a integridade dos outros participantes, Martina foi expulsa e está fora do jogo”, informou o comunicado oficial.

O episódio marcou um dos momentos mais tensos da temporada e dividiu os fãs do reality, que repercutiram a briga nas redes sociais e elogiaram a postura de Galisteu pela transparência e respeito com o grupo convidado.

Leia mais

Imagem - Luiz Bacci detona Luciano Huck após discurso sobre operação no Rio e dispara: ‘Só tem bandido’

Luiz Bacci detona Luciano Huck após discurso sobre operação no Rio e dispara: ‘Só tem bandido’

Imagem - Dado Dolabella quebra silêncio e reconhece agressão a Luana Piovani em entrevista: ‘Fui covarde’

Dado Dolabella quebra silêncio e reconhece agressão a Luana Piovani em entrevista: ‘Fui covarde’

Imagem - Quem pegou quem? Os romances reais entre presas e presos famosos de Tremembé que inspiraram a série

Quem pegou quem? Os romances reais entre presas e presos famosos de Tremembé que inspiraram a série

Tags:

Adriane Galisteu A Fazenda 17 Reality Show

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada