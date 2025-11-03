BARRACO EM SHOW

Galisteu pede desculpas ao grupo Pixote após confusão e expulsão de participante em A Fazenda 17

Apresentadora lamentou o tumulto durante a festa e agradeceu à banda, que precisou interromper o show após a briga entre os peões

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08:13

Adriane Galisteu apresenta A Fazenda Crédito: Divulgação/Record

A noite de festa em A Fazenda 17 terminou em confusão, expulsão e um pedido de desculpas ao vivo. Durante o programa deste domingo (2), Adriane Galisteu abriu a edição lamentando o episódio em que uma briga generalizada interrompeu o show do grupo Pixote.

“Eu preciso pedir desculpas ao grupo Pixote, que eu gosto tanto, e agradecer pelo show de ontem. Ninguém tinha a menor ideia do que ia acontecer. Até a banda se assustou”, afirmou a apresentadora, visivelmente constrangida com a situação.

O grupo, liderado por Dodô, precisou encerrar a apresentação por questões de segurança. O tumulto começou quando Martina, Duda e Carol trocaram ofensas e gestos agressivos durante a festa. O som alto impediu que o motivo da discussão fosse identificado de imediato, mas as câmeras registraram o momento em que o clima amistoso se transformou em caos.

Enquanto tentava manter a ordem, Dodô pediu calma ao público e aos confinados. “Vamos falar de amor”, disse o cantor, ao tentar seguir com a música Apenas Mais Uma de Amor. Mesmo assim, a confusão aumentou até a interrupção total da festa.

Na manhã seguinte, a produção confirmou a expulsão de Martina Sanzi após ela arremessar um copo em direção a Támires. “Por uma ação que colocou em risco a integridade dos outros participantes, Martina foi expulsa e está fora do jogo”, informou o comunicado oficial.