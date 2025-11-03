Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dado Dolabella quebra silêncio e reconhece agressão a Luana Piovani em entrevista: ‘Fui covarde’

Ator relembrou episódio de 2008 e afirmou ter sido “covarde” ao reagir durante discussão com a atriz

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:40

Dado Dolabella admite agressão a Luana Piovani e nega novas acusações
Dado Dolabella admite agressão a Luana Piovani e nega novas acusações Crédito: Reprodução/Record

Durante entrevista ao Domingo Espetacular, o ator Dado Dolabella, de 45 anos, reconheceu publicamente pela primeira vez que agrediu a atriz Luana Piovani em 2008. O caso, que voltou a repercutir nas últimas semanas, foi tema de uma conversa conduzida pelo jornalista Roberto Cabrini.

Questionado sobre o episódio, Dolabella confirmou o ato e descreveu o que, segundo ele, aconteceu na ocasião. “Eu estava indo embora, já era tarde. Quando virei as costas, ela me segurou pelo braço e a unha dela entrou no meu braço. No reflexo de me soltar, acabei acertando ela e ela caiu”, relatou. Em seguida, admitiu: “Fui covarde, porque a força entre um homem e uma mulher é desproporcional”.

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
1 de 7
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais

A declaração reacendeu a discussão sobre o histórico de comportamentos violentos do ator, que já havia enfrentado acusações semelhantes no passado.

Durante o mesmo programa, Dolabella também respondeu aos rumores de uma suposta agressão contra a atual namorada, a modelo Marcela Tomaszewski, de 27 anos. Ele negou qualquer violência e afirmou ter mantido o controle da situação. “Eu não perdi o controle em momento nenhum”, declarou.

Leia mais

Namorada de Dado Dolabella fala sobre hematomas pelo corpo: 'Briga de casal existe'

Namorada de Dado Dolabella desiste de processá-lo e se recusa a fazer exame de corpo de delito

Advogada de Dado Dolabella diz que não defenderá ator em caso de agressão contra a ex-namorada

Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Marcela reforçou a versão do ator. “Ele não me tocou. O vermelho [nas fotos divulgadas] é porque eu sou muito branca, fico marcada com facilidade. Quando estou estressada, fico vermelha e me coço”, explicou.

Leia mais

Imagem - Quem pegou quem? Os romances reais entre presas e presos famosos de Tremembé que inspiraram a série

Quem pegou quem? Os romances reais entre presas e presos famosos de Tremembé que inspiraram a série

Imagem - Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Imagem - Como são os apartamentos de luxo de R$ 8,6 milhões que Deborah Secco comprou em Miami

Como são os apartamentos de luxo de R$ 8,6 milhões que Deborah Secco comprou em Miami

Tags:

Agressão Record Violência Doméstica Luana Piovani Dado Dolabella

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada