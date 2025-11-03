NA RECORD

Dado Dolabella quebra silêncio e reconhece agressão a Luana Piovani em entrevista: ‘Fui covarde’

Ator relembrou episódio de 2008 e afirmou ter sido “covarde” ao reagir durante discussão com a atriz

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:40

Dado Dolabella admite agressão a Luana Piovani e nega novas acusações Crédito: Reprodução/Record

Durante entrevista ao Domingo Espetacular, o ator Dado Dolabella, de 45 anos, reconheceu publicamente pela primeira vez que agrediu a atriz Luana Piovani em 2008. O caso, que voltou a repercutir nas últimas semanas, foi tema de uma conversa conduzida pelo jornalista Roberto Cabrini.

Questionado sobre o episódio, Dolabella confirmou o ato e descreveu o que, segundo ele, aconteceu na ocasião. “Eu estava indo embora, já era tarde. Quando virei as costas, ela me segurou pelo braço e a unha dela entrou no meu braço. No reflexo de me soltar, acabei acertando ela e ela caiu”, relatou. Em seguida, admitiu: “Fui covarde, porque a força entre um homem e uma mulher é desproporcional”.

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski 1 de 7

A declaração reacendeu a discussão sobre o histórico de comportamentos violentos do ator, que já havia enfrentado acusações semelhantes no passado.

Durante o mesmo programa, Dolabella também respondeu aos rumores de uma suposta agressão contra a atual namorada, a modelo Marcela Tomaszewski, de 27 anos. Ele negou qualquer violência e afirmou ter mantido o controle da situação. “Eu não perdi o controle em momento nenhum”, declarou.