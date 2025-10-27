DESISTIU

Namorada de Dado Dolabella desiste de processá-lo e se recusa a fazer exame de corpo de delito

Modelo Marcela Tomaszeski e ator publicaram uma nota conjunta nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:06

Marcela Tomaszeski decidiu não dar continuidade com processo

Mais uma vez Dado Dolabella acabou com um relacionamento da mesma forma: com agressão. Marcela Tomaszewski, que acusou o ator na última sexta-feira (24), voltou atrás e decidiu não dar continuidade com o processo contra o artista.

A informação foi divulgada durante o programa “A Tarde É Sua”, da Rede TV! Segundo informações publicadas pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do CORREIO, o relacionamento teria terminado após uma agressão que aconteceu no apartamento da modelo, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Fontes próximas ao jornal relataram que a discussão começou com ofensas verbais e evoluiu para agressão física, que vizinhos chegaram a presenciar. Marcela chegou a registrar um boletim de ocorrência na manhã seguinte, mas optou por não formalizar a denúncia no momento.

No mesmo dia, o casal publicou uma nota conjunta nas redes sociais, afirmando que imagens divulgadas foram tiradas de contexto, e representam outro momento da discussão. Rafaela Clemente, amiga da modelo chegou a compartilhar nos stories uma imagem em que Marcela aparece avermelhada, e afirma que as imagens não são montagens.

Marcela usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (27) para explicar que o advogado Diego Candido não a representa mais no caso. “Admiro muito o trabalho dele, ele me auxiliou, mas não, não vou na delegacia, nem fazer corpo de delito. Está tudo bem, tudo em paz. Nessa semana tudo será esclarecido da melhor forma para todos”, disse.