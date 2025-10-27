Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogada de Dado Dolabella diz que não defenderá ator em caso de agressão contra a ex-namorada

Defensora do ator afirma que não representa o cliente no episódio com Marcela Tomaszewski e diz que documentos e conversas já estão arquivados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:44

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

A advogada Fernanda Tripode, que representa Dado Dolabella em outros processos, divulgou nesta segunda-feira (27) uma nota oficial ao portal LeoDias para esclarecer que não está envolvida no caso de agressão denunciado pela modelo Marcela Tomaszewski, ex-namorada do ator.

Dado Dolabella foi acusado de agredir cinco mulheres

Luana Piovani: Denunciou Dado Dolabella em 2008 por empurrões em uma boate; o ator foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto por Reprodução
Marina Dolabella: Prima e ex-namorada, o acusou em 2020 de tapas e puxões de cabelo; Justiça concedeu medida protetiva por Reprodução
Dani Souza: A “Mulher Samambaia” contou que foi chicoteada por Dado durante festa em A Fazenda; o caso não teve punição no reality por Reprodução
Viviane Sarahyba: Em 2009, a então esposa relatou agressões e ameaças; Justiça determinou afastamento e penas alternativas por Reprodução
Wanessa Camargo: O ator foi acusado de empurrar a cantora durante briga em bar no Rio; assessoria dela não comentou o episódio por Redes sociais
1 de 5
Luana Piovani: Denunciou Dado Dolabella em 2008 por empurrões em uma boate; o ator foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto por Reprodução

O relacionamento entre os dois, assumido publicamente em setembro, terminou após a divulgação de supostas imagens e vídeos que indicariam um episódio de violência. Inicialmente, Marcela havia negado qualquer agressão, mas a circulação do material nas redes sociais reacendeu o assunto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Luana Piovani expõe supostas provas de agressão de Dado Dolabella à namorada

Boletim de ocorrência expõe denúncia de agressão de modelo contra Dado Dolabella

Dado Dolabella é acusado de agressão pela nova namorada, ex-Miss Gramado 2025

Dado Dolabella é condenado em segunda instância por agressão a ex, diz jornalista

Na manifestação, Tripode informou que não atua nem atuará em processos relacionados a essa ocorrência. Segundo a advogada, todo o conteúdo referente ao caso, incluindo trocas de mensagens, foi devidamente registrado e poderá ser usado em eventuais medidas judiciais.

“Encontro-me na Itália há mais de um mês, onde tomei conhecimento, unicamente por meio da mídia, dos fatos envolvendo o Sr. Carlos Eduardo Dolabella”, escreveu.

O ator, que tem um histórico de polêmicas e disputas judiciais anteriores, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o novo caso.

Leia mais

Imagem - Anjo da guarda inesperado surge com recado poderoso para 2 signos: uma boa notícia chegará esta semana e tudo será melhor

Anjo da guarda inesperado surge com recado poderoso para 2 signos: uma boa notícia chegará esta semana e tudo será melhor

Imagem - Baralho Cigano desta segunda (27 de outubro): carta do dia é A Chave; o que parecia trancado agora encontra um caminho de passagem

Baralho Cigano desta segunda (27 de outubro): carta do dia é A Chave; o que parecia trancado agora encontra um caminho de passagem

Imagem - Anjo da Guarda de segunda (27 de outubro): 3 signos finalmente serão recompensados de formas grandiosas

Anjo da Guarda de segunda (27 de outubro): 3 signos finalmente serão recompensados de formas grandiosas

Tags:

Dado Dolabella Marcela Tomaszewski

Mais recentes

Imagem - A Dama do Pagode cumpre ordem judicial e deixa imóvel em Lauro de Freitas

A Dama do Pagode cumpre ordem judicial e deixa imóvel em Lauro de Freitas
Imagem - 10 atrizes de 'A Viagem' que sumiram da TV: veja como estão e o que fazem hoje

10 atrizes de 'A Viagem' que sumiram da TV: veja como estão e o que fazem hoje
Imagem - Reviravolta em 'Êta Mundo Melhor!': Ernesto e Estela se encontram no hospital nesta segunda (27)

Reviravolta em 'Êta Mundo Melhor!': Ernesto e Estela se encontram no hospital nesta segunda (27)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada