VIOLÊNCIA

Advogada de Dado Dolabella diz que não defenderá ator em caso de agressão contra a ex-namorada

Defensora do ator afirma que não representa o cliente no episódio com Marcela Tomaszewski e diz que documentos e conversas já estão arquivados

Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:44

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

A advogada Fernanda Tripode, que representa Dado Dolabella em outros processos, divulgou nesta segunda-feira (27) uma nota oficial ao portal LeoDias para esclarecer que não está envolvida no caso de agressão denunciado pela modelo Marcela Tomaszewski, ex-namorada do ator.

Dado Dolabella foi acusado de agredir cinco mulheres 1 de 5

O relacionamento entre os dois, assumido publicamente em setembro, terminou após a divulgação de supostas imagens e vídeos que indicariam um episódio de violência. Inicialmente, Marcela havia negado qualquer agressão, mas a circulação do material nas redes sociais reacendeu o assunto.

Na manifestação, Tripode informou que não atua nem atuará em processos relacionados a essa ocorrência. Segundo a advogada, todo o conteúdo referente ao caso, incluindo trocas de mensagens, foi devidamente registrado e poderá ser usado em eventuais medidas judiciais.

“Encontro-me na Itália há mais de um mês, onde tomei conhecimento, unicamente por meio da mídia, dos fatos envolvendo o Sr. Carlos Eduardo Dolabella”, escreveu.