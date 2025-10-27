Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda de segunda (27 de outubro): 3 signos finalmente serão recompensados de formas grandiosas

É o retorno do bem, a resposta das orações silenciosas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A segunda chega com a força dos anjos da realização. Depois de dias intensos, o universo começa a devolver tudo o que foi feito com fé, paciência e coração sincero. É o retorno do bem, a resposta das orações silenciosas e o início de um novo ciclo de prosperidade. Três signos sentirão essa energia de forma poderosa e transformadora.

Leia mais

Imagem - Estes 4 signos não vão conseguir superar o(a) ex por nada; entenda

Estes 4 signos não vão conseguir superar o(a) ex por nada; entenda

Imagem - Prepara o bolso: 4 signos vão ter baque financeiro no final do ano

Prepara o bolso: 4 signos vão ter baque financeiro no final do ano

Imagem - Namorar um(a) virginiano(a) pode ser tenso: descubra 4 sinais que revelam se vai dar certo

Namorar um(a) virginiano(a) pode ser tenso: descubra 4 sinais que revelam se vai dar certo

Touro

Seu anjo da guarda abre o caminho das recompensas materiais e emocionais. O esforço que você fez nos últimos tempos começa a dar resultados concretos. Pode ser um reconhecimento no trabalho, uma conquista financeira ou até uma boa notícia na vida pessoal. Tudo o que foi feito com paciência agora floresce. É o tempo da colheita, e ela vem farta.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

O anjo te envolve com uma energia de brilho e sucesso. O que parecia travado finalmente se destrava, e você sente o poder do merecimento. Portas se abrem, pessoas certas cruzam seu caminho e o universo conspira para o seu crescimento. Aproveite cada sinal e não duvide de si. A grandiosidade que chega é reflexo da sua coragem e da sua luz.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Capricórnio

A recompensa que o anjo prepara para você é o reconhecimento pelo trabalho silencioso, pela disciplina e pela fé que manteve mesmo nas tempestades. Algo que você vinha esperando há muito tempo começa a acontecer, e de um jeito maior do que imaginava. É um presente do universo por tudo o que você fez sem desistir. Receba com gratidão, porque o seu momento chegou.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

O céu desta segunda anuncia uma virada poderosa. Os anjos estão entregando respostas, e a vida recompensa quem seguiu firme, mesmo quando ninguém via. O que chega agora é grande, merecido e cheio de luz.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Baralho Cigano desta segunda (27 de outubro): carta do dia é A Chave; o que parecia trancado agora encontra um caminho de passagem

Baralho Cigano desta segunda (27 de outubro): carta do dia é A Chave; o que parecia trancado agora encontra um caminho de passagem
Imagem - Tarot desta segunda (27 de outubro): recomeços, foco e decisões que abrem novos caminhos; veja carta e recado para os 12 signos

Tarot desta segunda (27 de outubro): recomeços, foco e decisões que abrem novos caminhos; veja carta e recado para os 12 signos
Imagem - Carla Perez treina com o filho fisiculturista e ganha elogio

Carla Perez treina com o filho fisiculturista e ganha elogio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada