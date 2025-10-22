Acesse sua conta
Namorar um(a) virginiano(a) pode ser tenso: descubra 4 sinais que revelam se vai dar certo

Algumas características do signo podem encantar ou assustar o (a) parceiro (a)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:00

Virginiano
Virginiano Crédito: Reprodução

Cada signos traz características que pode encantar ou não na hora de manter um relacionamento, tendo algo especial a oferecer e um lado negativo que pode assustar. Com o signo de virgem não é diferente. Segundo o time de astrólogos de João Bidu, virginianos costumam priorizam relações a longo prazo, porém podem ser inflexíveis sobre questões que alteram sua rotina e nem sempre vão topar se aventurar no amor.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Chuva de bênçãos e fase de muita sorte: 5 signos entram em um dos períodos mais positivos do ano

5 signos recebem um presente inesperado do universo hoje (22 de outubro); veja se o seu está na lista

De volta ao jogo: 3 signos recuperam hoje (22 de outubro) o foco e a energia que pareciam ter sumido

Veja quatro características de Virgem em um relacionamento e descubra se vale a pena:

1. Atenção aos detalhes e rigidez

Os virginianos são conhecidos por sua meticulosidade e atenção aos detalhes. Além disso, eles têm um talento natural para perceber as pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Esse cuidado, por sua vez, pode se refletir em como eles se relacionam com você, oferecendo uma atenção cuidadosa e demonstrando que valorizam cada aspecto da relação. Seja organizando um encontro especial ou lembrando de detalhes importantes sobre você, os virginianos sempre encontram maneiras de agir de forma sutil, mas significativa. Porém, isso também pode levar a uma exigência grande de você em cada detalhe e mesmo uma aversão a qualquer detalhe fora do lugar. 

2. Lealdade e cobrança

Quando uma pessoa de Virgem se compromete em um relacionamento, ela o faz com sinceridade e profundidade. Eles valorizam a fidelidade e são conhecidos por serem extremamente leais. Esse compromisso se traduz em um relacionamento estável e confiável, onde você pode contar com eles para estar ao seu lado nos bons e maus momentos. Sua lealdade cria uma base sólida para um relacionamento duradouro e saudável. Porém, caso você busque uma relação mais leve e sem tanto compromisso, os virginianos costumam não saber lidar com essa configuração. 

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

3. Praticidade e frieza

Pessoas de Virgem têm uma abordagem prática para a vida e são excelentes na resolução de problemas. Se você enfrenta dificuldades ou desafios, pode contar com um virginiano para encontrar soluções eficazes e realistas. Sua capacidade de analisar situações com uma mente lógica e estratégica faz com que eles sejam parceiros confiáveis, sempre prontos para ajudar a superar qualquer obstáculo. Porém, na hora de ser acolher as suas emoções e sentimentos os virginianos podem frustrar e serem vistos com frios pelo outro. 

4. Cuidados e devoção

Os virginianos têm um profundo desejo de ajudar e cuidar das pessoas que amam. Além disso, eles se preocupam genuinamente com o bem-estar dos outros e, frequentemente, demonstram isso por meio de ações práticas e pequenas gentilezas. Embora sua maneira de expressar amor seja mais discreta, ela é extremamente sincera e significativa. Ao amar uma pessoa de Virgem, você experimentará um tipo de cuidado que é, ao mesmo tempo, prático e carinhoso. Para quem não gosta de muita dedicação excessiva do outro na relação, no entanto, talvez não goste tanto da companhia de um virginiano no amor. 

Imagem - O universo tem um recado urgente para 4 signos hoje (22 de outubro)

O universo tem um recado urgente para 4 signos hoje (22 de outubro)

Imagem - 4 signos que estavam sobrecarregados finalmente saem da exaustão e voltam a respirar

4 signos que estavam sobrecarregados finalmente saem da exaustão e voltam a respirar

Imagem - Enfim, paz: 3 signos encontram clareza e tranquilidade interior nesta quarta-feira (22 de outubro)

Enfim, paz: 3 signos encontram clareza e tranquilidade interior nesta quarta-feira (22 de outubro)

Virgem Signos Astrologia

Imagem - 'Cabra berrando': a história que abalou Shakira antes da fama mundial

'Cabra berrando': a história que abalou Shakira antes da fama mundial
Imagem - ‘Bar dos Ratos’: Influenciadores transformam canal de esgoto em ‘casa de festas’

‘Bar dos Ratos’: Influenciadores transformam canal de esgoto em ‘casa de festas’
Imagem - Chuva de emoções: 4 signos terão vida amorosa virada de cabeça pra baixo nos próximos dias

Chuva de emoções: 4 signos terão vida amorosa virada de cabeça pra baixo nos próximos dias

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada