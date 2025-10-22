ASTROLOGIA

Chuva de bênçãos e fase de muita sorte: 5 signos entram em um dos períodos mais positivos do ano

É hora de colher o que foi plantado

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:04

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

O céu promete movimentar a vida de quem estava à espera de boas notícias. Uma poderosa combinação entre Júpiter e Vênus abre um ciclo de expansão, sorte e oportunidades para cinco signos que podem se preparar para uma verdadeira chuva de bênçãos. É hora de colher o que foi plantado, recuperar a fé e deixar o universo agir.

Touro

O momento é de prosperidade e estabilidade. Questões financeiras ganham novos rumos e um projeto antigo pode finalmente sair do papel. O amor também recebe boas vibrações, especialmente para quem está disposto a se abrir de novo.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

A energia de Vênus traz brilho e destaque para os leoninos, que devem atrair reconhecimento e novas parcerias. É um ótimo período para investir na própria imagem e apostar em ideias criativas. A sorte está nos detalhes e nas conexões inesperadas.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Libra

O equilíbrio volta a reinar. Depois de um ciclo de incertezas, o universo recompensa sua paciência. A vida amorosa ganha cor e ternura, e há chance de boas surpresas na carreira. Tudo flui quando você segue o coração com leveza.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Capricórnio

A dedicação dos capricornianos começa a render frutos. A energia do período traz estabilidade e recompensas merecidas. É um ótimo momento para resolver pendências e celebrar conquistas. Uma notícia positiva pode chegar de onde menos se espera.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Peixes

Os piscianos vivem um período de renovação espiritual e emocional. Sonhos ganham força, e o destino parece conspirar a favor de quem segue a intuição. A fé se torna um poderoso ímã para atrair bênçãos e novas oportunidades.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5