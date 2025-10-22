Acesse sua conta
Chuva de bênçãos e fase de muita sorte: 5 signos entram em um dos períodos mais positivos do ano

É hora de colher o que foi plantado

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:04

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

O céu promete movimentar a vida de quem estava à espera de boas notícias. Uma poderosa combinação entre Júpiter e Vênus abre um ciclo de expansão, sorte e oportunidades para cinco signos que podem se preparar para uma verdadeira chuva de bênçãos. É hora de colher o que foi plantado, recuperar a fé e deixar o universo agir.

Touro

O momento é de prosperidade e estabilidade. Questões financeiras ganham novos rumos e um projeto antigo pode finalmente sair do papel. O amor também recebe boas vibrações, especialmente para quem está disposto a se abrir de novo.

Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

A energia de Vênus traz brilho e destaque para os leoninos, que devem atrair reconhecimento e novas parcerias. É um ótimo período para investir na própria imagem e apostar em ideias criativas. A sorte está nos detalhes e nas conexões inesperadas.

Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Libra

O equilíbrio volta a reinar. Depois de um ciclo de incertezas, o universo recompensa sua paciência. A vida amorosa ganha cor e ternura, e há chance de boas surpresas na carreira. Tudo flui quando você segue o coração com leveza.

Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Capricórnio

A dedicação dos capricornianos começa a render frutos. A energia do período traz estabilidade e recompensas merecidas. É um ótimo momento para resolver pendências e celebrar conquistas. Uma notícia positiva pode chegar de onde menos se espera.

Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Peixes

Os piscianos vivem um período de renovação espiritual e emocional. Sonhos ganham força, e o destino parece conspirar a favor de quem segue a intuição. A fé se torna um poderoso ímã para atrair bênçãos e novas oportunidades.

Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Os próximos dias serão ideais para agradecer, manifestar intenções e agir com confiança. Quando o coração vibra em gratidão, o universo responde com generosidade.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

