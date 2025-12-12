Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O dia de hoje (12 de dezembro) marca um ponto de virada positivo para 3 signos

A sexta-feira traz clareza, leveza e novos caminhos que se revelam sem esforço

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A energia do dia nesta sexta-feira, 12 de dezembro, favorece equilíbrio, boas conversas e encontros que iluminam. As coisas fluem com uma naturalidade rara e situações antes confusas finalmente encontram direção. Três signos, em especial, percebem a vida abrindo caminho e oferecendo respostas claras. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Boa sorte e leveza guiam o dia nesta sexta-feira (12 de dezembro) para alguns signos

Boa sorte e leveza guiam o dia nesta sexta-feira (12 de dezembro) para alguns signos

Imagem - Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (11 de dezembro)

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (11 de dezembro)

Imagem - Um grande ciclo chega ao fim e transforma o caminho desses 4 signos hoje (11 de dezembro)

Um grande ciclo chega ao fim e transforma o caminho desses 4 signos hoje (11 de dezembro)

Câncer

Hoje traz a clareza que você precisava para lidar com uma situação que vinha pesando no coração. Uma conversa sincera com alguém próximo abre exatamente o espaço que você buscava, e isso muda tudo. Você percebe uma solução que antes parecia distante, quase impossível de organizar dentro de você. Ao longo do dia, pequenos gestos e trocas significativas te mostram que você não está navegando sozinho. A vida coopera, e essa cooperação vira resultado concreto antes do anoitecer. É um dia em que a confiança volta a respirar dentro de você, Câncer, e tudo se encaixa com suavidade.

Dica cósmica: Aceite a ajuda que chega, ela é parte do alinhamento.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Libra

Hoje devolve ao seu rumo a leveza que você estava precisando. Você enxerga com clareza o que vale sua energia e o que já pode ser deixado para trás. Ao reorganizar seu espaço interno, você abre as portas para oportunidades que chegam naturalmente, quase sem esforço. Seu senso de tempo e de equilíbrio está afiado, fazendo com que escolhas antes pesadas se tornem simples. Você atrai bons resultados apenas por estar presente, centrado e consciente do que realmente importa. No fim do dia, a sensação é de ordem restaurada e do caminho se ajeitando sozinho.

Dica cósmica: Confie na primeira percepção, ela já é a resposta.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Sagitário

Hoje você encontra direção onde antes só havia dúvida. Algo importante se alinha, e uma notícia positiva muda o tom da sua semana inteira. O cenário que parecia estranho ou incerto finalmente ganha forma, mostrando que seus esforços estavam caminhando na direção certa o tempo todo. As oportunidades surgem com naturalidade, e a sensação é de merecimento puro. Você vê portas se abrindo, possibilidades crescendo e a vida voltando a te empurrar para frente. O que começa hoje tem impacto duradouro e reacende seu entusiasmo.

Dica cósmica: Abrace o novo sem hesitar; o momento é seu.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Tags:

Signo Câncer Libra Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
Imagem - Carta O Mundo no tarot desta sexta (12 de dezembro) fecha ciclos dos signos antes do Natal e anuncia um período de conquistas

Carta O Mundo no tarot desta sexta (12 de dezembro) fecha ciclos dos signos antes do Natal e anuncia um período de conquistas
Imagem - Boa sorte e leveza guiam o dia nesta sexta-feira (12 de dezembro) para alguns signos

Boa sorte e leveza guiam o dia nesta sexta-feira (12 de dezembro) para alguns signos

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia
01

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)
03

O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora