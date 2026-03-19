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Carmo Dalla Vecchia celebra 20 anos com autor de 'Avenida Brasil': 'Ainda temos o mesmo medo'

O ator é casado com João Emanuel Carneiro com quem tem um filho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:14

Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro
Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta quarta-feira (18), o ator Carmo Dalla Vecchia celebrou as duas décadas de união com o marido, o renomado autor João Emanuel Carneiro (mente por trás de fenômenos como Avenida Brasil e A Favorita).

Em um texto nas redes sociais, Carmo abriu o coração sobre a trajetória dos dois. Ele relembrou que, lá no início, as "asas inquietas" de ambos, acostumadas a voar sozinhas, finalmente encontraram um lugar para pousar. Entre viagens e reencontros, o ator destacou como o tempo transformou a relação, mas manteve a essência do cuidado mútuo.

Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro

Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais
Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais
Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais
Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais
João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia e o filho por Reprodução/Redes Sociais
Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais
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Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais

Segundo Carmo, o que mantém a chama acesa depois de tanto tempo, seria um "medo bom". Ele revelou que os dois ainda carregam o receio de se tornarem chatos um para o outro, e é justamente esse medo que os motiva a querer acertar todos os dias.

"Obrigado por continuar escolhendo ficar e por me lembrar, todo dia, que não nasci pra ser só", escreveu o artista, derretendo o coração dos seguidores.

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Um dos pontos altos da declaração foi a menção ao filho do casal, Pedro. Carmo descreveu o pequeno como o "tesouro da arca perdida", contando como a criança educa os pais diariamente, desmancha regras bobas e os conecta com as coisas simples da vida.

O ator também relembrou um diálogo curioso sobre sua coleção de livros de Érico Veríssimo, que marcou o momento em que João Emanuel aceitou que ele "veio para ficar". 

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Tags:

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