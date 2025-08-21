Acesse sua conta
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível no 'Encontro' e visual divide opiniões na web

Ator apareceu com sobrancelhas descoloridas e novo estilo de barba

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:44

Ator Carmo Dalla Vechia
Ator Carmo Dalla Vechia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Carmo Dalla Vecchia, 53 anos, surpreendeu o público na manhã da última quarta-feira (20) ao surgir com um visual radicalmente diferente durante sua participação no programa Encontro, da TV Globo. A transformação não passou despercebida e virou assunto nas redes sociais, onde os comentários foram, em grande parte, críticos.

O ator, conhecido por papéis marcantes em novelas como 'A Favorita', 'América' e 'Amor à Vida', apareceu com bigode, cavanhaque e as sobrancelhas descoloridas. Até o momento, ele não esclareceu se a mudança está ligada a algum personagem em desenvolvimento ou se se trata apenas de uma escolha pessoal.

Carmo Dalla Vecchia

Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Foto publicada por Carmo Dalla Vecchia no Instagram por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/TV Globo
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
O ator Carmo Dalla Vecchia está no ar na reprise da novela 'Império' por Divulgação/Globo
Carmo Dalla Vecchia chama atenção com novo visual descolorido no 'Encontro' por Reprodução/Globo
Ator Carmo Dalla Vechia por Reprodução/Redes sociais
Ator Carmo Dalla Vechia por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vecchia chama atenção com novo visual descolorido no 'Encontro' por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vecchia chama atenção com novo visual descolorido no 'Encontro' por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia em composição para "A Alma Debruçada" por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia no Masked Singer por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia com look do personagem de "Estranho Casal" por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia com look do personagem de "Corte Fatal" por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia com look do personagem "As Bruxas de Salém" por Reprodução/Redes sociais
1 de 21
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram

No X (antigo Twitter), internautas não pouparam opiniões. “Carmo Dalla Vecchia é um homem tão bonito, mas se esforça para ficar feio”, escreveu um telespectador. Outro questionou: “O que aconteceu com o Carmo Dalla Vecchia? Outra pessoa”.

Apesar da repercussão negativa, Carmo segue ativo nos palcos. Atualmente, está em cartaz com a peça Corte Fatal e se prepara para estrear em breve no espetáculo Bruxas de Salém. O ator completa 54 anos nesta quinta-feira (21).

