'OUTRA PESSOA'

Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível no 'Encontro' e visual divide opiniões na web

Ator apareceu com sobrancelhas descoloridas e novo estilo de barba

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:44

Ator Carmo Dalla Vechia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Carmo Dalla Vecchia, 53 anos, surpreendeu o público na manhã da última quarta-feira (20) ao surgir com um visual radicalmente diferente durante sua participação no programa Encontro, da TV Globo. A transformação não passou despercebida e virou assunto nas redes sociais, onde os comentários foram, em grande parte, críticos.

O ator, conhecido por papéis marcantes em novelas como 'A Favorita', 'América' e 'Amor à Vida', apareceu com bigode, cavanhaque e as sobrancelhas descoloridas. Até o momento, ele não esclareceu se a mudança está ligada a algum personagem em desenvolvimento ou se se trata apenas de uma escolha pessoal.

Carmo Dalla Vecchia 1 de 21

No X (antigo Twitter), internautas não pouparam opiniões. “Carmo Dalla Vecchia é um homem tão bonito, mas se esforça para ficar feio”, escreveu um telespectador. Outro questionou: “O que aconteceu com o Carmo Dalla Vecchia? Outra pessoa”.