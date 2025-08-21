Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:44
Carmo Dalla Vecchia, 53 anos, surpreendeu o público na manhã da última quarta-feira (20) ao surgir com um visual radicalmente diferente durante sua participação no programa Encontro, da TV Globo. A transformação não passou despercebida e virou assunto nas redes sociais, onde os comentários foram, em grande parte, críticos.
O ator, conhecido por papéis marcantes em novelas como 'A Favorita', 'América' e 'Amor à Vida', apareceu com bigode, cavanhaque e as sobrancelhas descoloridas. Até o momento, ele não esclareceu se a mudança está ligada a algum personagem em desenvolvimento ou se se trata apenas de uma escolha pessoal.
Carmo Dalla Vecchia
No X (antigo Twitter), internautas não pouparam opiniões. “Carmo Dalla Vecchia é um homem tão bonito, mas se esforça para ficar feio”, escreveu um telespectador. Outro questionou: “O que aconteceu com o Carmo Dalla Vecchia? Outra pessoa”.
Apesar da repercussão negativa, Carmo segue ativo nos palcos. Atualmente, está em cartaz com a peça Corte Fatal e se prepara para estrear em breve no espetáculo Bruxas de Salém. O ator completa 54 anos nesta quinta-feira (21).