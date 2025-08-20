Acesse sua conta
As 5 melhores estratégias para controlar a ansiedade antes do Enem

Especialista ensina técnicas práticas para se preparar com tranquilidade e melhorar o desempenho na prova

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 22:39

Técnicas simples controlam a ansiedade e aumentam as chances de sucesso no Enem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Técnicas simples controlam a ansiedade e aumentam as chances de sucesso no Enem Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Faltando poucos meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), milhões de estudantes em todo o Brasil intensificam a preparação para conquistar uma boa pontuação e garantir uma vaga no ensino superior. Este ano, segundo o Ministério da Educação (MEC), 4,8 milhões de pessoas estão inscritas para a prova, 11,22% a mais do que no ano passado.

Neste período, é comum que a ansiedade e a pressão pelo resultado aumentem. “É natural sentir preocupação com o futuro, especialmente após meses de preparação. Mas o excesso de estresse pode prejudicar o desempenho e até provocar sintomas físicos, como tensão muscular e dificuldade de concentração”, explica Fabiana Cavalcante Lopes, professora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.

Para ajudar os candidatos, a especialista compartilha 5 dicas essenciais para controlar a ansiedade antes da prova do Enem. Confira!

1. Monte um cronograma realista

Distribua as matérias ao longo dos dias e reserve tempo para revisar todo o conteúdo.

2. Conheça o formato da prova

Saber como o exame é estruturado aumenta a confiança e evita surpresas.

3. Pratique com simulados

Resolver questões de provas anteriores ajuda a administrar melhor o tempo durante o exame e a se familiarizar com o estilo das perguntas.

Treinar a redação ajuda a ganhar mais segurança (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
Treinar a redação ajuda a ganhar mais segurança Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

4. Treine redação

Leia sobre temas atuais e escreva textos dissertativos-argumentativos para ganhar segurança.

5. Cuide do corpo e da mente

Alimentação equilibrada, exercícios físicos e sono adequado são aliados do bom desempenho.

Segundo a docente, manter o equilíbrio emocional é tão importante quanto estudar. “A preparação para o Enem é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Organização , foco e autocuidado são a chave para chegar ao dia da prova confiante e pronto para dar o seu melhor”, conclui.

