As 5 melhores estratégias para controlar a ansiedade antes do Enem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 22:39
Faltando poucos meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), milhões de estudantes em todo o Brasil intensificam a preparação para conquistar uma boa pontuação e garantir uma vaga no ensino superior. Este ano, segundo o Ministério da Educação (MEC), 4,8 milhões de pessoas estão inscritas para a prova, 11,22% a mais do que no ano passado.
Neste período, é comum que a ansiedade e a pressão pelo resultado aumentem. “É natural sentir preocupação com o futuro, especialmente após meses de preparação. Mas o excesso de estresse pode prejudicar o desempenho e até provocar sintomas físicos, como tensão muscular e dificuldade de concentração”, explica Fabiana Cavalcante Lopes, professora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.
Enem
Para ajudar os candidatos, a especialista compartilha 5 dicas essenciais para controlar a ansiedade antes da prova do Enem. Confira!
Distribua as matérias ao longo dos dias e reserve tempo para revisar todo o conteúdo.
Saber como o exame é estruturado aumenta a confiança e evita surpresas.
Resolver questões de provas anteriores ajuda a administrar melhor o tempo durante o exame e a se familiarizar com o estilo das perguntas.
Leia sobre temas atuais e escreva textos dissertativos-argumentativos para ganhar segurança.
Alimentação equilibrada, exercícios físicos e sono adequado são aliados do bom desempenho.
Segundo a docente, manter o equilíbrio emocional é tão importante quanto estudar. “A preparação para o Enem é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Organização , foco e autocuidado são a chave para chegar ao dia da prova confiante e pronto para dar o seu melhor”, conclui.