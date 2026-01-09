Plano Inclinado terá operação suspensa durante o fim de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 21:30
O Plano Inclinado da Liberdade (PILC) terá a operação suspensa neste sábado (10) e domingo (11), para a realização de serviços de manutenção. A medida tem como objetivo garantir a regularidade e a segurança do funcionamento do equipamento.
Durante o período, o plano inclinado ficará fechado para atendimento ao público. Os usuários devem buscar rotas alternativas para o deslocamento.
Após a conclusão dos trabalhos, o funcionamento será retomado normalmente na segunda-feira (12), com atendimento ao público no horário habitual, das 6h15 às 18h15.