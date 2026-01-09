Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leilões do Detran tem mais de 2,6 mil carros e  motos com lances a partir de R$ 200

Serão vendidos 2.626 lotes em Salvador e mais 23 cidades

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:23

Leilão do Detran
Leilão do Detran Crédito: Reprodução

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) está com leilões abertos para a venda de veículos, por meio de oito editais que contemplam 24 cidades do estado. Ao todo, são 2.626 lotes disponíveis, com oportunidades para aquisição de veículos conservados e sucatas destinadas a empresas do segmento, com preços abaixo da média de mercado. Os leilões terão início na próxima quarta-feira (14).

Os leilões acontecem de forma totalmente online, em datas e horários definidos nos editais. Pessoas físicas e jurídicas podem participar dos certames, desde que atendam aos requisitos estabelecidos pelo Departamento. As regras, bem como as fotos e informações detalhadas dos veículos, estão disponíveis nos sites dos leiloeiros oficiais: www.cravoleiloes.com.br, www.danielgarcialeiloes.com.br e www.rjleiloes.com.br.

Veja algumas das opções do leilão do Detran

Leilão do Detran por Reprodução
Leilão do Detran por Reprodução
Leilão do Detran por Reprodução
Leilão do Detran por Reprodução
Leilão do Detran por Reprodução
Leilão do Detran por Reprodução
1 de 6
Leilão do Detran por Reprodução

Como medida de segurança, o Detran-BA orienta que os interessados acompanhem o momento da disputa em tempo real. As sessões contam com transmissão simultânea, incluindo a imagem do responsável pela condução do leilão na plataforma oficial, o que contribui para a transparência do processo.

O órgão também alerta para que os cidadãos observem atentamente as regras dos editais e utilizem exclusivamente fontes oficiais para evitar golpes. Um dos pontos que dificultam fraudes é que os editais disponíveis no site oficial do Detran-BA já apresentam os dados financeiros de cada leiloeiro, incluindo instituição bancária, conta e chave Pix.

De acordo com o Departamento, algumas alterações passaram a valer em função das novas regras de licitações. Os lotes podem ser consultados desde a publicação dos editais, com acesso a fotos e informações adicionais nos sites dos leiloeiros. Além disso, a visitação presencial aos veículos é permitida nos cinco dias úteis que antecedem a abertura da sessão pública.

O Detran-BA reforça que a pesquisa prévia nos sites oficiais, aliada à visitação presencial, é fundamental para que o interessado avalie as condições dos veículos, esclareça eventuais dúvidas e realize uma negociação segura.

Mais recentes

Imagem - Bispo Bruno Leonardo faz evento gratuito em Salvador; saiba como participar

Bispo Bruno Leonardo faz evento gratuito em Salvador; saiba como participar
Imagem - Baiana alerta para golpe em praia de Salvador: 'Tire foto do cardápio'

Baiana alerta para golpe em praia de Salvador: 'Tire foto do cardápio'
Imagem - Suspeito de invadir estabelecimento comercial na Bahia e furtar TV e celular é preso

Suspeito de invadir estabelecimento comercial na Bahia e furtar TV e celular é preso

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema
02

Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
03

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 53 cidades da Bahia; veja lista
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 53 cidades da Bahia; veja lista