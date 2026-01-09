OPORTUNIDADE

Leilões do Detran tem mais de 2,6 mil carros e motos com lances a partir de R$ 200

Serão vendidos 2.626 lotes em Salvador e mais 23 cidades

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:23

Leilão do Detran Crédito: Reprodução

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) está com leilões abertos para a venda de veículos, por meio de oito editais que contemplam 24 cidades do estado. Ao todo, são 2.626 lotes disponíveis, com oportunidades para aquisição de veículos conservados e sucatas destinadas a empresas do segmento, com preços abaixo da média de mercado. Os leilões terão início na próxima quarta-feira (14).



Os leilões acontecem de forma totalmente online, em datas e horários definidos nos editais. Pessoas físicas e jurídicas podem participar dos certames, desde que atendam aos requisitos estabelecidos pelo Departamento. As regras, bem como as fotos e informações detalhadas dos veículos, estão disponíveis nos sites dos leiloeiros oficiais: www.cravoleiloes.com.br, www.danielgarcialeiloes.com.br e www.rjleiloes.com.br.

Como medida de segurança, o Detran-BA orienta que os interessados acompanhem o momento da disputa em tempo real. As sessões contam com transmissão simultânea, incluindo a imagem do responsável pela condução do leilão na plataforma oficial, o que contribui para a transparência do processo.

O órgão também alerta para que os cidadãos observem atentamente as regras dos editais e utilizem exclusivamente fontes oficiais para evitar golpes. Um dos pontos que dificultam fraudes é que os editais disponíveis no site oficial do Detran-BA já apresentam os dados financeiros de cada leiloeiro, incluindo instituição bancária, conta e chave Pix.

De acordo com o Departamento, algumas alterações passaram a valer em função das novas regras de licitações. Os lotes podem ser consultados desde a publicação dos editais, com acesso a fotos e informações adicionais nos sites dos leiloeiros. Além disso, a visitação presencial aos veículos é permitida nos cinco dias úteis que antecedem a abertura da sessão pública.