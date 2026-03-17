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Salvador é primeiro lugar no ranking internacional de destinos mais acessíveis em 2026, aponta agência

Levamento foi feito pela Expedia, empresa norte-americana de tecnologia e viagens

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:36

Final de tarde muito movimentado no Farol da Barra.
Final de tarde muito movimentado no Farol da Barra Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Salvador ocupa o primeiro lugar no ranking de destinos mais acessíveis de 2026, segundo um levantamento feito pela Expedia, Salvador ocupa o primeiro lugar no ranking de destinos mais acessíveis de 2026, segundo um levantamento feito pela Expedia, empresa norte-americana de tecnologia e viagens.

A pesquisa mostra uma lista das cidades mais econômicas que oferecem diárias em hotéis com preços médios abaixo de US$ 150 (cerca de R$ 789 na cotação atual), tornando as viagens acessíveis sem abrir mão da qualidade.

A Expedia apresenta a capital baiana como “uma cidade com magnífico cenário combinado com uma atmosfera agitada e energética”, indicando programações diversas, como visitas ao Centro Histórico, museus e praias, além de sugestões de onde se hospedar.

“Temperaturas consistentemente amenas fazem de Salvador um destino para visitar o ano inteiro. Visite no começo de dezembro para curtir o Dia Nacional do Samba e fique até fevereiro ou março para ver o extravagante carnaval de Salvador”, afirma a Expedia.

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Para a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, esse reconhecimento é fruto de um trabalho planejado, integrado e estratégico, reforçando Salvador como uma cidade que oferece uma experiência turística diversa e democrática.

“Somos uma cidade com uma potência cultural única, com história, música, gastronomia e um povo que sabe acolher. Quando um ranking internacional como o da Expedia coloca Salvador em destaque, isso mostra que estamos no caminho certo ao fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento, gerando oportunidades e movimentando a economia da cidade sem perder a nossa identidade cultural.”

Festas em Salvador

Carnaval de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Festa de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador por Jorge Gauthier/CORREIO
Carnaval de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Farol da Barra, em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Olodum, no Pelourinho, em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Carnaval de Salvador por Sora Maia/CORREIO
Lavagem do Bonfim, em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Lavagem do Bonfim, em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Baiana segurando fitinhas do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Festa de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festa de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festa de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Afro Fashion Day 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra, em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 14
Carnaval de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Confira a lista completa dos 10 destinos mais acessíveis para 2026, de acordo com a Expedia:

Salvador, Brasil

Guadalajara, México

Bogotá, Colômbia

Mérida, México

Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã

São Paulo, Brasil

Bangkok, Tailândia

Edmonton, Canadá

Kuala Lumpur, Malásia

Santo Domingo, República Dominicana

Tags:

Bahia Salvador

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