RISCO

Raposa ataca mulher durante caminhada na Bahia; três pessoas já foram vítimas

Casos são das duas últimas semanas

Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:20

Raposa ataca mulher durante caminhada na Bahia; três pessoas já foram vítimas Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma mulher de 59 anos foi atacada por uma raposa enquanto caminhava na localidade de Lagoa do Cedro, zona rural de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, na manhã de segunda-feira (16). A vítima foi mordida na perna pelo animal e precisou ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Segundo a prefeitura do município, este é o terceiro caso registrado em menos de duas semanas em áreas rurais da cidade. Os outros ataques ocorreram nas localidades de Lagoa Grande. Todas as vítimas foram avaliadas pelas equipes de saúde, medicadas e já receberam alta, permanecendo sob monitoramento médico.

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Em relação aos animais, duas raposas foram encontradas mortas e recolhidas pelas autoridades. Uma delas testou positivo para raiva, conforme análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).