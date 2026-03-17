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Raposa ataca mulher durante caminhada na Bahia; três pessoas já foram vítimas

Casos são das duas últimas semanas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:20

Raposa ataca mulher durante caminhada na Bahia; três pessoas já foram vítimas
Raposa ataca mulher durante caminhada na Bahia; três pessoas já foram vítimas Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma mulher de 59 anos foi atacada por uma raposa enquanto caminhava na localidade de Lagoa do Cedro, zona rural de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, na manhã de segunda-feira (16). A vítima foi mordida na perna pelo animal e precisou ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Segundo a prefeitura do município, este é o terceiro caso registrado em menos de duas semanas em áreas rurais da cidade. Os outros ataques ocorreram nas localidades de Lagoa Grande. Todas as vítimas foram avaliadas pelas equipes de saúde, medicadas e já receberam alta, permanecendo sob monitoramento médico.

Conheça o Cetas, onde animais silvestres apreendidos são recuperados

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Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart

Em relação aos animais, duas raposas foram encontradas mortas e recolhidas pelas autoridades. Uma delas testou positivo para raiva, conforme análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Endemias, informou que segue acompanhando a situação, adotando medidas de vigilância sanitária e reforçando orientações à população. Entre as recomendações estão evitar contato com animais silvestres e comunicar imediatamente às autoridades qualquer comportamento suspeito.

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Ataque

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