Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 17 de março de 2026 às 09:55
Um grupo de 18 pessoas, incluindo condutores, precisou de apoio para deixar a trilha da Cachoeira da Fumacinha, na Chapada Diamantina, após ser surpreendido pela chuva durante um passeio no domingo (15).
Segundo o diretor de Turismo, Martins Xavier, o grupo não se perdeu e estava acompanhado por condutores experientes. No entanto, devido às condições climáticas, os visitantes não conseguiram retornar pela trilha principal e precisaram utilizar uma rota de fuga.
Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati
Como essa rota fica no lado oposto ao ponto inicial da trilha, foi montada uma logística de apoio para garantir a saída segura do grupo. "Os visitantes pernoitaram em um local mais seguro e deixaram a área no outro dia com suporte", esclareceu Xavier.
Durante a caminhada, não houve registro de feridos. "Todos estavam conscientes e em boas condições após a saída da trilha. Durante a noite, alguns integrantes relataram desconforto por causa do frio, e uma turista chegou a apresentar quadro de exaustão, mas recebeu suporte no local", ressaltou.
A ação contou com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Brigada Municipal Jardel Novais, além de guias e brigadistas voluntários, que auxiliaram com pessoal, mantimentos e transporte. As autoridades locais reforçam a importância de realizar as trilhas acompanhado de um condutor.