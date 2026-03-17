TURISMO

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

Visitantes precisaram usar rota de fuga

Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:55

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas Crédito: Reprodução / Conecta Chapada

Um grupo de 18 pessoas, incluindo condutores, precisou de apoio para deixar a trilha da Cachoeira da Fumacinha, na Chapada Diamantina, após ser surpreendido pela chuva durante um passeio no domingo (15).

Segundo o diretor de Turismo, Martins Xavier, o grupo não se perdeu e estava acompanhado por condutores experientes. No entanto, devido às condições climáticas, os visitantes não conseguiram retornar pela trilha principal e precisaram utilizar uma rota de fuga.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati 1 de 19

Como essa rota fica no lado oposto ao ponto inicial da trilha, foi montada uma logística de apoio para garantir a saída segura do grupo. "Os visitantes pernoitaram em um local mais seguro e deixaram a área no outro dia com suporte", esclareceu Xavier.

Durante a caminhada, não houve registro de feridos. "Todos estavam conscientes e em boas condições após a saída da trilha. Durante a noite, alguns integrantes relataram desconforto por causa do frio, e uma turista chegou a apresentar quadro de exaustão, mas recebeu suporte no local", ressaltou.