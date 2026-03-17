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Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

Visitantes precisaram usar rota de fuga

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:55

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas
Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas Crédito: Reprodução / Conecta Chapada

Um grupo de 18 pessoas, incluindo condutores, precisou de apoio para deixar a trilha da Cachoeira da Fumacinha, na Chapada Diamantina, após ser surpreendido pela chuva durante um passeio no domingo (15).

Segundo o diretor de Turismo, Martins Xavier, o grupo não se perdeu e estava acompanhado por condutores experientes. No entanto, devido às condições climáticas, os visitantes não conseguiram retornar pela trilha principal e precisaram utilizar uma rota de fuga.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati

Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
Trilha na Chapada Diamantina por Luis Andrade/Pexels
Vila Santo Inácio, em município Gentio do Ouro, na Chapada Diamantina por Reprodução/Oscar Guedes
Rodrigo Santoro visita a Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Rodrigo Santoro na Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, estará lotado no São João por Reprodução
Lençóis, na Chapada Diamantina por Divulgação
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
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Vale do Pati por Divulgação

Como essa rota fica no lado oposto ao ponto inicial da trilha, foi montada uma logística de apoio para garantir a saída segura do grupo. "Os visitantes pernoitaram em um local mais seguro e deixaram a área no outro dia com suporte", esclareceu Xavier. 

Durante a caminhada, não houve registro de feridos. "Todos estavam conscientes e em boas condições após a saída da trilha. Durante a noite, alguns integrantes relataram desconforto por causa do frio, e uma turista chegou a apresentar quadro de exaustão, mas recebeu suporte no local", ressaltou.

A ação contou com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Brigada Municipal Jardel Novais, além de guias e brigadistas voluntários, que auxiliaram com pessoal, mantimentos e transporte. As autoridades locais reforçam a importância de realizar as trilhas acompanhado de um condutor. 

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Chapada Diamantina

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