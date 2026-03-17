CLIMA

Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Previsão indica temperaturas de até 34 °C e pancadas isoladas ao longo dos próximos dias

Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 07:16

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

Salvador deve ter predomínio de sol e calor ao longo desta semana, com possibilidade de chuvas fracas em pontos isolados a qualquer hora do dia, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

De acordo com o órgão, a atuação de uma massa de ar quente e seca mantém o tempo mais estável na capital baiana. Apesar disso, ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico podem favorecer a ocorrência de pancadas rápidas em algumas áreas.

Lugares que bombam em Salvador no verão 1 de 12

Nesta terça-feira (17), o dia deve ser de sol entre nuvens, com 20% de chance de chuva. As temperaturas variam entre 24 °C e 34 °C, com ventos moderados.

Na quarta-feira (18), a previsão indica sol com nuvens e possibilidade de chuva fraca, com mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.

A quinta-feira (19) apresenta maior probabilidade de chuva, com cerca de 30% de chance, enquanto na sexta-feira (20) o tempo volta a ficar mais estável, com sol entre nuvens e máxima de 34 °C.

Para o fim de semana, a tendência é de variação de nuvens e possibilidade de pancadas isoladas, com temperaturas permanecendo entre 24 °C e 33 °C.

Os ventos devem variar entre 22 km/h e 29 km/h, mantendo intensidade moderada ao longo da semana. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

Calor e pancadas de chuva vão continuar na Bahia mesmo com fim do verão? Veja previsão para outono

O verão termina oficialmente nesta semana e marca o início do outono no Brasil. Apesar da mudança de estação, o calor ainda deve continuar na Bahia nas próximas semanas, segundo o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

De acordo com o especialista, a transição entre as estações não provoca mudanças bruscas nas condições do tempo, o que faz com que as temperaturas sigam elevadas no início do outono.