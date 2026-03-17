FACÇÃO

BDM é alvo de operação policial na Bahia; dez suspeitos são presos

Ação mira lideranças da organização criminosa e responsáveis pela gestão financeira do grupo

Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:29

BDM é alvo de operação na Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), a Operação Cluster, com o objetivo de desarticular a facção Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação no tráfico de drogas e na prática de crimes violentos em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Até o momento, dez pessoas foram presas.

Segundo a polícia, as apurações identificaram a atuação de integrantes do grupo criminoso na coordenação de atividades ilícitas na região, incluindo venda de entorpecentes, comércio ilegal de armas de fogo e participação em homicídios. A investigação é resultado de uma investigação iniciada em 2025 pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Entre os principais alvos da operação estão lideranças da organização criminosa e indivíduos responsáveis pela gestão financeira do grupo, conhecidos como “gerentes financeiros”, que atuavam na administração dos recursos provenientes das atividades ilícitas.

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As diligências contam com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil, como o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Investigações Criminais (DEIC) e o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), além da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

A operação também tem a participação do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que atua de forma integrada no cumprimento das ordens judiciais e nas diligências operacionais.