PENSÃO

Ex-São Paulo e Arsenal tem prisão decretada pela Justiça

Dívidas de pensão alimentícia chegam a R$ 225 mil em valores atualizados

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:38

Jogador começou a carreira nas categorias de base do São Paulo Crédito: Divulgação

Denilson Pereira Neves, ex-jogador do São Paulo e Arsenal da Inglaterra, teve a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro pelo não pagamento da pensão alimentícia ao filho de 10 anos. As dívidas chegam a R$ 225 mil em valores atualizados, segundo o processo.

Denilson, de 38 anos, alegou que está afastado de suas atividades profissionais como jogador há anos, o que comprometeu a sua situação financeira, segundo divulgado pelo g1 do Rio de Janeiro.

A mãe do menino, por sua vez, diz que o ex-jogador possui patrimônio acumulado em razão de sua profissão, como imóveis, veículos de luxo e participação societária em empresas. Ainda segundo ela, Denilson nunca a procurou para realizar um acordo antes da ação judicial.