Ex-São Paulo e Arsenal tem prisão decretada pela Justiça

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Maysa Polcri
Publicado em 15 de março de 2026 às 09:38
Denilson Pereira Neves, ex-jogador do São Paulo e Arsenal da Inglaterra, teve a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro pelo não pagamento da pensão alimentícia ao filho de 10 anos. As dívidas chegam a R$ 225 mil em valores atualizados, segundo o processo.
Denilson, de 38 anos, alegou que está afastado de suas atividades profissionais como jogador há anos, o que comprometeu a sua situação financeira, segundo divulgado pelo g1 do Rio de Janeiro.
A mãe do menino, por sua vez, diz que o ex-jogador possui patrimônio acumulado em razão de sua profissão, como imóveis, veículos de luxo e participação societária em empresas. Ainda segundo ela, Denilson nunca a procurou para realizar um acordo antes da ação judicial.
O jogador iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo e fez parte do elenco que conquistou a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 2005. No ano seguinte, foi contratado pelo Arsenal, da Inglaterra, clube no qual atuou por cerca de cinco temporadas. Retornou ao Brasil em 2011 e teve passagens pelo São Paulo, Cruzeiro, Botafogo-SP e Grêmio.