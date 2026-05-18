FEMINICÍDIO

Homem viaja da Bahia ao Paraná para matar ex-namorada após descobrir novo relacionamento

Segundo a polícia, o homem descobriu que a ex-companheira estava em um novo relacionamento

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de maio de 2026 às 22:34

Natan de Souza Brito é suspeito de matar Thainara Cavalcante Crédito: Reprodução

Um homem de 27 anos foi preso na cidade de Terra Roxa, no oeste do Paraná, suspeito de cometer um feminicídio. O crime aconteceu na madrugada da última quinta-feira (14), dentro da casa da vítima. Segundo a Polícia Civil, ele saiu da Bahia com destino ao sul do Brasil com o objetivo de assassinar a ex-companheira.

A vítima foi identificada como Thainara Cavalcante, de 28 anos. Ela foi encontrada morta dentro de casa, com ferimentos provocados por arma branca.

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Segundo as investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o suspeito invadiu a residência durante a madrugada após pular o muro e acessar o imóvel utilizando uma cópia da chave que estava com ele. Após uma discussão, ele teria atingido Thainara com golpes de faca.

De acordo com as informações obtidas pela polícia, o homem teria viajado da Bahia até o Paraná para cometer o crime após acessar as redes sociais da vítima e descobrir que ela estava em um novo relacionamento.

“Após o crime, o homem deixou o local e posteriormente compareceu de forma espontânea à Delegacia de Polícia em Toledo, onde confessou o ocorrido”, explicou o delegado da PCPR, Pedro Lucena.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhado ao sistema penitenciário.

Segundo informações apuradas pelo g1, o suspeito é Natan de Souza Brito. Ele manteve um relacionamento com a vítima por cerca de oito anos, mas os dois estavam separados havia cinco meses. Durante o período em que estiveram juntos, moravam na mesma casa.

A polícia aponta que Natan não aceitava o fim do relacionamento e passou a hackear a conta de Thainara nas redes sociais. Dessa forma, descobriu que a vítima estava iniciando um novo relacionamento. Ele saiu de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, para cometer o crime.