FORMOSA DO RIO PRETO

TCM manda suspender pagamentos de shows de Natanzinho Lima, Felipe Amorim e Eric Land em vaquejada na Bahia

Segundo Tribunal, valores estão acima da média do que foi pago aos mesmos músicos no São João de 2025, mesmo com correção

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de maio de 2026 às 00:18

Natanzinho Lima, Felipe Amorim e Eric Land: TCM manda suspender pagamento de contratos de shows em vaquejada na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) expediu uma medida cautelar determinando que a Prefeitura de Formosa do Rio Preto, no oeste baiano, não realize pagamentos aos cantores que vão se apresentar na 40ª Vaquejada do município. A decisão, publicada nesta quinta-feira (14), considera os artistas cujo valor do contrato está acima da média do que foi pago aos mesmos músicos no São João de 2025, com correção monetária.



A medida é assinada pelo conselheiro Nelson Pellegrino, vice-presidente do Tribunal, e consta na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do TCM. Em sua decisão monocrática, o conselheiro determinou à prefeitura a suspensão dos pagamentos excedentes até o julgamento da denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Vejas as os artistas contratados e os valores mencionados pelo TCM 1 de 7

O prefeito Manoel Afonso de Araújo (PSD) e as empresas envolvidas devem ser notificados da decisão e terão prazo de 20 dias para apresentar defesa.

O CORREIO procurou a Secretaria Municipal de Cultura e Eventos de Formosa do Rio Preto e aguarda retorno. A festa tradicional será realizada entre os dias 28 e 31 de maio.

O MP-BA pediu ao TCM uma liminar suspendendo o pagamento dos contratos que estavam acima da média, considerando acordos anteriores firmados para shows no estado. A previsão dos valores é calculada com base na Nota Técnica Conjunta nº 01/2026, elaborada pelo Ministério Público em conjunto com órgãos de controle. Em alguns casos, os valores contratados para a Vaquejada de Formosa do Rio Preto chegaram a aumentar mais de 60%, segundo o TCM.

Além disso, os gastos previstos para o evento neste ano são 51% superiores aos registrados na festa do ano passado. O MP apontou que a prefeitura pretendia gastar mais de R$ 4 milhões em atrações artísticas e, para isso, firmou sete contratos com sete empresas, todos sem a necessidade legal processo tradicional de licitação.

“Os promotores de Justiça destacam ainda, na representação, que o expressivo valor envolvido na promoção da vaquejada prejudica a adequada prestação de serviços à população pela prefeitura e não garante retorno aos cofres municipais”, comunicou o TCM.

Artistas com os cachês mais caro do São João 2025 na Bahia 1 de 11

Além do TCM, o MP e o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) já haviam alertado e recomendado a suspensão de contratos para evitar gastos excessivos com atrações musicais.

Em nota publicada nas redes sociais no dia 29 de abril, após o MP-BA recomendar a suspensão do show do cantor Natanzinho Lima, a gestão municipal afirmou que o processo de contratação do cantor obedeceu aos parâmetros estipulados na Cartilha de Recomendações do Ministério Público do Estado da Bahia. Segundo o comunicado, a prefeitura encaminhou uma resposta ao órgão com os documentos solicitados, comprovando a regularidade da contratação.



“A administração municipal entende que o investimento em cultura e entretenimento é um motor fundamental para a economia local, gerando renda para o comércio, setor hoteleiro e trabalhadores informais de Formosa do Rio Preto”, destacou, na época.

Veja os contratos e valores, segundo o TCM