SORTE GRANDE!

Lotofácil de R$ 2 milhões tem dois sortudos na Bahia; veja resultado

Cada um dos apostadores faturou R$ 459 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de maio de 2026 às 00:39

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Dois apostadores baianos tiraram a sorte grande e vão dormir com uma grana extra na noite desta quinta-feira (14) após faturarem mais de R$ 900 mil no concurso nº 3685 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total, de R$ 2 milhões, será dividido com mais um bilhete registrado em Ribeirão Preto (SP).

Um dos bilhetes baianos foi registrado na Lotérica Santa Bárbara, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. O segundo foi cadastrado em Ibicuí, no centro-sul do estado, por meio dos canais eletrônicos da Caixa.

Cada uma das apostas que acertou as 15 dezenas levou para casa o valor de R$ 459.970,95. Desse modo, juntos, os baianos faturaram cerca de R$ 919.941,90.

Com 15 números marcados, as apostas custaram o valor mínimo de R$ 3,50.

Os números sorteados foram: 01-02-04-08-10-11-14-15-17-19-20-21-23-24-25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.