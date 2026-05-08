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MP pede suspensão de shows de Calcinha Preta e Netto Brito em cidade da Bahia

Valores pagos aos artistas superam médias de mercado, segundo o órgão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 18:12

MP pede suspensão de show da banda Calcinha Preta no interior da Bahia
MP pede suspensão de show da banda Calcinha Preta no interior da Bahia Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) recomendou a suspensão dos contratos firmados pela Prefeitura de Iraquara, no centro-norte baiano, para apresentação da banda Calcinha Preta e do cantor Netto Brito durante o São João deste ano. Somados, os contratos alcançam R$ 936 mil e, segundo o órgão, têm valores acima dos praticados no mercado. 

A recomendação foi expedida pelo promotor de Justiça Lucas Peixoto Valente, na quarta-feira (6), e leva em consideração dados do Painel de Transparência dos Festejos Juninos e do Painel Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

O município contratou a banda Calcinha Preta por R$ 646 mil e o artista Netto Brito por R$ 290 mil. Os valores pagos por Iraquara representam acréscimos de 31,45% e 52,23% em relação ao ano passado. Segundo o promotor de Justiça, contratações com valores acima dos padrões exigem justificativas técnicas mais rigorosas e comprovação de interesse público.

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Na recomendação, o MP-BA orienta que o município suspenda imediatamente os contratos até a conclusão das apurações e interrompa quaisquer pagamentos relacionados. Também foi solicitado o envio da íntegra dos processos de licitação, com apresentação de justificativa detalhada dos valores e comprovação de compatibilidade com o mercado.

O município ainda deve apresentar documentos que comprovem a saúde financeira da gestão, demonstrativo de disponibilidade de caixa e regularidade no pagamento de despesas essenciais. Também será necessário comprovar que a contratação não compromete serviços públicos prioritários nem resulta em suplementação orçamentária irregular.

Em abril deste ano, o MP-BA recomendou a suspensão de um contrato no valor de R$ 800 mil para apresentação do cantor Natanzinho Lima na 40ª Vaquejada do Município de Formosa do Rio Preto, no oeste do estado. O evento acontece entre os dias 28 e 31 de maio.

O tema é polêmico. Uma campanha da União dos Municípios da Bahia (UPB), com apoio do Ministério Público estadual, estabeleceu como sugestão de teto o valor de R$ 700 mil para contratações de artistas no São João. Se a medida for respeitada, grandes nomes da música brasileira poderão ficar de fora da festa na Bahia (veja abaixo).

Artistas com os cachês mais caro do São João 2025 na Bahia

Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram
Jorge e Mateus: R$ 900 mil por Divulgação
Nattan: R$ 900 mil por Kaio Cesar e Ricardo Henri
Ana Castela: R$ 805 mil por Reprodução/Instagram
Zé Neto e Cristiano: R$ 804 mil por Reprodução/Redes Sociais
Simone Mendes: R$ 800 mil por Reprodução | Instagram
Leonardo: R$ 800 mil por Reprodução
Bruno e Marrone: R$ 784 mil por Reprodução/Redes sociais
Maiara e Maraísa: R$ 754 mil por @gabiidemorais
Alok: R$ 750 mil por Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador
Ivete Sangalo: R$ 750 mil por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
1 de 11
Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram

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