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Santo Antônio de Jesus celebra 146 anos com show de Edson Gomes e abre portas festas de São João

Capital do Recôncavo completa 146 anos no dia 29 de maio

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:36

Edson Gomes
Edson Gomes Crédito: AnaniasBarretoPhoto

A cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, inicia oficialmente as celebrações do seu ciclo junino no dia 29 de maio, data em que comemora 146 anos de emancipação política. A programação festiva, que acontece no Espaço São João, será marcada pela diversidade de ritmos, tendo como destaque o show do cantor de reggae Edson Gomes, previsto para as 21h.

As apresentações no aniversário da cidade começam às 19h, com Sinho Bernardo, seguidas por Lucas Queiroz e Mikael Santos. O encerramento ficará por conta de Cícero Dantas, que sobe ao palco à 1h da manhã. O evento serve como termômetro para o São João 2026, considerado um dos maiores do Brasil, que deve movimentar a economia local e atrair milhares de visitantes.

Santo Antônio de Jesus celebra 146 anos com show de Edson Gomes e abre portas festas de São João

Edson Gomes por AnaniasBarretoPhoto
Cícero Dantas por Divulgação
Cícero Dantas por Divulgação
Mikael Santos por Divulgação
Mikael Santos por Divulgação
Isaque e Edson Gomes por Divulgção
1 de 6
Edson Gomes por AnaniasBarretoPhoto

Após as comemorações de emancipação, o município se prepara para o festival principal, que ocorre entre os dias 19 e 24 de junho. A grade deste ano reúne expoentes da música nacional, como João Gomes, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, Solange Almeida, Matheus & Kauan, Mari Fernandes e Dorgival Dantas.

A infraestrutura e a tradição de Santo Antônio de Jesus consolidam o município como destino prioritário para o turismo no período. Além dos shows de grande porte, a programação inclui eventos segmentados, como o Forró da Inclusão, o Forró dos Idosos e o Festival Regional de Quadrilhas Juninas.

Calendário de eventos

As atividades em celebração ao padroeiro e à cultura nordestina estendem-se de maio a julho. Confira as principais datas:

  • 15/05: Concurso de Música Tema do São João 2026
  • 29/05: Show de aniversário da cidade (Edson Gomes e outros)
  • 31/05 a 13/06: Forró no Coreto e Trezenário de Santo Antônio
  • 13/06: Procissão do Padroeiro
  • 19 a 24/06: Festival São João 2026 (Palco Principal)
  • 24/06: Arrastão Anarriê Saj com Fulô de Mandacaru
  • 04 a 12/07: Festas de São Pedro (Sapucaia e Benfica)

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Tags:

Bahia são João na Bahia Santo Antônio Festa Edson Gomes

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