MODA

Moab Barros apresenta desfile “Boa Vista” inspirado no São João em Feira de Santana

Coleção com 30 peças traz referências do sertão e da cultura nordestina em evento nesta quarta (29)

Gabriela Cruz

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:32

A coleção conta com 30 peças e tem como base referências do São João e da vida no sertão nordestino Crédito: Divulgação

O estilista Moab Barros apresenta, nesta quarta-feira (29), o desfile “Boa Vista”, em Feira de Santana. O evento ocorre às 19h30, no auditório do NH, e reúne convidados, imprensa e público interessado em moda autoral.

A coleção conta com 30 peças e tem como base referências do São João e da vida no sertão nordestino. Segundo o estilista, a proposta é traduzir elementos do cotidiano e da memória afetiva em linguagem de moda. “Boa Vista é cheiro de interior, lembrança da casa de vó e o inverno nordestino”, afirma.

A cartela de cores prioriza tons terrosos, associados ao solo e à paisagem do interior. As peças apresentam modelagens clássicas, uso de patchwork e estampas autorais inspiradas em elementos do sertão. Técnicas manuais também estão presentes, reforçando o caráter artesanal da coleção.

Referências como forró, milho, chuva e brincadeiras de infância aparecem de forma recorrente nas criações. A coleção também propõe uma reflexão sobre identidade cultural e pertencimento, de acordo com o estilista.

Além do aspecto estético, o desfile inclui a participação de diferentes perfis de modelos, com a proposta de ampliar a representatividade na moda.

Moab Barros tem ampliado sua atuação no cenário nacional. Em 2025, o estilista foi destaque na revista Forbes Life e atualmente integra a plataforma Nordeste-se, voltada à projeção de talentos da região. Ele também desenvolve projetos em parceria com o Tivoli.