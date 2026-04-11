MODA

Beleza Black 2026 entra na fase de ensaios em busca dos novos rostos da moda

Com treinamentos de passarela, postura e mercado, concurso reforça sua trajetória de 28 anos revelando talentos negros para o Brasil e o mundo

G Gabriela Araújo

Publicado em 11 de abril de 2026 às 10:06

Modelos selecionados para o Beleza Black 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

Os preparativos para o Beleza Black 2026 já começaram. Ao todo, foram 200 candidatos inscritos. Desses, 120 foram selecionados para a disputa e estão na fase de ensaios, momento em que aprendem sobre o mercado de moda e da publicidade, além de serem submetidos a treinamentos e workshop, com didática de passarela e postura. A grande final está marcada para o dia 4 de junho, no Teatro Jorge Amado, em Salvador.

Composto pelas categorias Baby (4 e 5 anos), Mini (6 e 7 anos), Mirim (8 a 10 anos), Pré-teen (11 a 14 anos), Juvenil (15 a 17 anos), Adulto (18 a 45 anos) e Master (50+), o concurso nasceu há 28 anos, com o objetivo de empoderar crianças, jovens e adultos negros. Idealizado por André Menegry, CEO da agência One Models, que morreu em 2025, o Beleza Black é responsável por descobrir e lançar talentos no mercado nacional e internacional da moda.

Modelos lançados pelo Beleza Black 1 de 16

Pepê Santos, diretor artístico e coreógrafo do Beleza Black, destacou a evolução do concurso ao longo dos anos. “Além do espetáculo que levamos ao palco, o Beleza Black traz uma poesia, um teatro falando do nosso quilombo e uma coreografia que consagra esse concurso. A cada ano, o número de inscritos supera o anterior, e o resultado e a transformação que esse concurso viabiliza aos candidatos é muito valiosa. A gente finaliza uma edição, já com interessados na próxima”, afirmou.

Em cada categoria, um casal será vencedor. Além das faixas de campeões, a agência One Models Bahia, responsável pelo concurso, repassará para as categorias adulto, juvenil e master uma bonificação em dinheiro individual, além de produtos, contrato de agenciamento por dois anos com a empresa para trabalhos futuros, material fotográfico, workshop e orientação para encaminhamento às agências de modelos parceiras em São Paulo.

Já nas categorias infantis, os vencedores também levam a faixa de campeão para casa, agenciamento por dois anos, material fotográfico, brindes e workshop para modelos.

Talentos lançados pelo concurso

Nomes como Gabriel Pitta, Raissa Santos, Bruno Almeida e Ton Sant são alguns dos vários exemplos de modelos que iniciaram suas trajetórias profissionais no Beleza Black e, hoje, brilham dentro e fora do Brasil. Em entrevista ao CORREIO, Gabriel Pitta revelou que o concurso foi fundamental para que ele pudesse se reconhecer como artista. “O concurso Beleza Black foi a luz na minha vida! Onde eu me reconheci como um artista, o concurso vem com muita representatividade. Precisamos dançar, desfilar, ter carisma. Tudo isso me fez ser o que sou hoje”, disse.

Nascido em Salvador, no bairro do Engenho Velho da Federação, o modelo coleciona trabalhos para grandes marcas, como as grifes Balmain, Hugo Boss e Emporio Armani. Além disso, em 2016 e em 2017, ele também esteve no Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo CORREIO.

Quem também teve o Beleza Black como ponto de partida foi a baiana Raissa Santos, em 2023. No currículo, ela acumula trabalhos para a ELLE, BAZAAR, Magazine, Bee Free, Sneaks Up e BRUSNIKA™ CRAFTED KNITWEAR. Em 2023, ela também desfilou no Afro Fashion Day.

"O Beleza Black foi muito importante pra mim, porque foi ali que tudo começou de verdade. Ele me deu visibilidade e abriu muitas portas no mercado. Foi através dele que eu consegui oportunidades incríveis, como entrar pra uma agência internacional confiável. Também me ajudou a ganhar mais confiança e entender melhor o meu caminho dentro da moda", detalhou.

Para Ton Sant, a carreira de modelo não estava nos planos. No entanto, por incentivo familiar, resolveu participar do Beleza Black, em 2024. Na ocasião, ele ficou no top 5 da competição. Hoje, coleciona passagens por grandes passarelas de moda, como a do São Paulo Fashion Week, e trabalhos para diversas marcas, como Dendezeiro, Meninos Rei e Piet.

"Representou um inicio de uma carreira [participar do Beleza Black]. Já tinha tido um primeiro contato com a moda alguns meses antes, mas constumo dizer que me tornei modelo depois do Beleza Black", revelou ao CORREIO.

O também baiano Bruno Almeida compartilhou uma história parecida. Ex-morador do bairro de Nova Brasília, em Salvador, ele também não sonhava com as passarelas. Queria ser médico, mesmo com algumas pessoas falando que ele merecia os holofotes da moda.

"Comecei a me interessar por moda assistindo desfiles, admirava o resultado, mas não me sentia parte daquele universo. Parecia distante de mim. Com o tempo, as pessoas começaram a comentar sobre a minha altura e diziam que eu poderia ser modelo. Mesmo assim, eu não acreditava que tinha potencial para isso. Até que decidi dar uma chance. Procurei uma agência em Salvador e fui até a One Models. Na mesma semana, já estava participando do Beleza Black. Foi tudo muito rápido. E foi ali que tudo começou a mudar", contou.

Bruno, que estará no Rio Fashion Week, marcado para 14 a 18 de abril, no Rio de Janeiro, esteve no Beleza Black em 2023, mesmo ano em que participou do Afro Fashion Day. Com trabalhos para marcas como H&M, Herchcovitch Alexandre e Ara Vartanian, ele fez questão de aconselhar aqueles que sonham com a carreira de modelo: