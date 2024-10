Raíssa Santos migrou da passarela do Afro para as campanhas em Moscou, Milão e Londres

AFRO FASHION DAY

Luiza Gonçalves

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 11:00

Crédito: CORREIO/Gabriel Cerqueira

Em novembro de 2023, Raíssa Santos embarcou em um avião rumo a Londres para iniciar sua carreira na moda internacional. A jovem de 19 anos jamais imaginou que tentar a carreira de modelo em Salvador resultaria em trabalhos para marcas, viagens e desfiles pelo mundo. “Eu nunca tinha pensado em ser modelo porque eu era muito insegura. Eu sofria muito bullying pelo fato de ser sempre muito magra e muito alta. Acabei criando uma imagem de mim que achava muito feia. Eu odiava tudo que via no espelho, principalmente pelos comentários das pessoas”, desabafa.

As coisas começaram a mudar na vida de Raíssa quando ela passou a ignorar os comentários maldosos e a ouvir, principalmente de sua família, que não só era bonita, mas que tinha potencial para ser uma modelo. Esse incentivo foi recebido com resistência, a princípio: “Tinha esse concurso que algumas pessoas do meu bairro participaram, e eu pensei: ‘Vou participar só para eles pararem de falar sobre modelo de vez’”, relembra. Um caminho que não foi fácil enquanto jovem periférica, ressalta Raíssa:

Veja o mini-doc completo sobre Raíssa Santos:

“Os gastos eram difíceis para a minha família. A gente tinha acabado de perder meu avô, que trabalhava para nos sustentar, então foi um pouco complicado. Na época, eu vendia trufas, mas não dava muito dinheiro. Mas todo mundo me ajudou. Eu lembro que quem pagou a minha taxa para o concurso foi a minha tia, e minha ex-sogra pagou minha faixa. A Tia Juci, do projeto Meraki, que eu fazia parte, pagou minha roupa e eu decidi arriscar, mesmo muito insegura.” Aos 16 anos, a jovem competiu no Beleza Black, ficando em terceiro lugar e, a partir desse momento, integrou a agência One Models.

Seu primeiro desfile veio na sequência, o Afro Fashion Day em 2022, que para a modelo representa um momento muito especial na sua carreira. “Eu não esperava participar do Afro. Foi uma situação sem palavras. Eu pude aprender muito, e no dia do desfile foi uma sensação inexplicável. Foi um privilégio, sabe? Participar e estar no meio de tantos modelos negros”, pontua. O backstage foi um dos momentos mais marcantes para a jovem, pois acredita que se sentiu acolhida pelos outros modelos e pela produção do evento, recebendo a segurança necessária para dar passos mais ambiciosos.

Desde então, Raíssa já assinou contratos em Londres, Milão, Turquia, Moscou e Dubai, trabalhando em desfiles e campanhas para marcas como Magazine, Bee Free, Sneaks Up e BRUSNIKA™ CRAFTED KNITWEAR. “É uma experiência surreal. Trabalhar em campanhas e desfiles lá fora me fez perceber que estou no caminho certo", conta. Ela ressalta que cada experiência é fundamental para seu crescimento: "Não é apenas sobre a carreira, mas sobre como isso me transforma como pessoa."