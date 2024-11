AFRO FASHION DAY

Olhar social através da moda

Bracell fortalece o feminino com roupa feita a partir de produção de cooperativa



Publicado em 16 de novembro de 2024 às 08:56

Modelo desfila com vestido feito com lenços fornecidos pela Bracell. Crédito: Lucas Lewry

A Bracell, uma das maiores produtoras de celulose do Brasil, reafirmou seu compromisso com a diversidade e o empoderamento social ao patrocinar, pelo segundo ano consecutivo, o Afro Fashion Day. A empresa renovou sua parceria com o estilista Filipe Dias, que integra o time de criativos do evento, para criar o Look Bracell 2024. A peça foi feita com lenços de viscose produzidos pela Cooperativa de Costureiras de Inhambupe, apoiada pelo Bracell Social. A entidade, que faz parte do projeto Fábrica de Fardamentos, é composta por cerca de 15 mulheres que, além de costureiras, são protagonistas de suas histórias de superação e desenvolvimento.

A gerente de Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell, Cintia Liberato de Mattos, destacou o potencial transformador dessa participação: “Este ano, a Bracell trouxe uma nova proposta: um vestido feito a partir de lenços de viscose confeccionados por mulheres que têm grande habilidade com costura e bordado. E esse talento foi ainda mais potenciado pela criação de Filipe”, afirmou.

Anailta Cristina, líder da Coopecir. Crédito: Lucas Leawry

A iniciativa reforçou o pilar de Empoderamento do programa Bracell Social, que visa capacitar e gerar renda para essas mulheres, fortalecendo suas comunidades. A Coopecir é liderada por Anailta Cristina, 29 anos, conhecida como Nai, que também é estudante de moda. Ela esteve presente ao desfile e compartilhou a emoção de ver o vestido. “Vivi esse momento incrível. Estava ansiosa para ver o resultado. Ainda não tinha assistido a um desfile, e para mim, que estudo moda, foi uma oportunidade excelente”, disse.

Para o diretor-geral da Bracell na Bahia, Guilherme Araújo, "a nova participação da Bracell no Afro Fashion Day consolida o compromisso com o empoderamento social e local, valorizando a cultura, a diversidade e a moda negra, importantes para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa”.

Celulose

A Bracell, do grupo RGE, é reconhecida pela produção de celulose solúvel, insumo essencial na confecção de viscose. Parte dessa matéria é destinada à Sateri, maior produtora mundial do tecido, também do grupo RGE, que integra e fortalece a cadeia têxtil global com produtos de base renovável. A participação da Bracell no desfile reafirmou o compromisso da empresa com o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que atua.