AFRO FASHION DAY

Avon levou suas cores para o Afro Fashion Day

Marca esteve na beleza do desfile e em ações no dia



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 16 de novembro de 2024 às 09:09

Artista em destaque na cena cultural do país, a cantora Larissa Luz coroou o evento, encerrando com show de voz e passarela Crédito: Lucas Assis

O Afro Fashion Day (AFD) celebrou sua 10ª edição no último dia 1º de novembro, reunindo mais de 6.500 pessoas na Praça do Campo Grande, em Salvador. O evento, promovido pelo jornal Correio, trouxe um encerramento memorável com a apresentação da cantora Larissa Luz, que emocionou o público ao interpretar canções de resistência e ancestralidade, celebrando a luta antirracista e a valorização dos corpos pretos. Artista em destaque na cena cultural do país, a cantora coroou o evento, encerrando a noite em grande estilo ao desfilar trazida pela Avon, uma das patrocinadoras do projeto este ano.

Como parte de seu compromisso com a democratização da beleza e a luta antirracista, a Avon marcou presença novamente no evento, dessa vez trazendo produtos de suas linhas Power Stay e Tratamake para as maquiagens dos três blocos temáticos do desfile: Ancestralidade, Festivo e Contemporâneo. A proposta da marca foi promover uma paleta inclusiva de tonalidades, com 20 opções de bases - 11 específicas para peles pretas e pardas, refletindo a diversidade brasileira com subtons variados.

A Avon se destacou também por proporcionar uma experiência de automaquiagem ao público Crédito: Lucas Assis

A equipe de beleza do desfile foi coordenada por Dino Neto e Roma Aragão. Na maquiagem, participaram Jober Moura, Mário Moraes, Mirna Taila, Rose Brito e Nathalia Striker, com Iasmin Fabia, Clarissa Conceição e Kayala Ariana como maquiadoras do concurso cultural. As trancistas Denize Melo, Graziele Teles e Michele Silva contaram com o apoio das assistentes Gabriela Martins, Olga Lopes, Luana Santana e Aline Lima. O hair stylist Rei Borges teve o auxílio de Bernard Menezes, enquanto Maricelma Pereira e Ana Paula foram responsáveis pela manicure.

O coordenador de Moda e Styling do desfile, Fagner Bispo, definiu junto com Dino e Roma a beleza dos três blocos. "Para a Ancestral, quisemos trabalhar com uma paleta mais sóbria, com tons terrosos e metálico”, explica Bispo. “No segundo bloco exploramos as cores na maquiagem com uma sombra de três tons e um batom vermelho bem marcado. No Contemporâneo, trouxemos o delineado branco.”

Promotoras distribuíram sachês com produtos Avon para o público Crédito: Lucas Assis

A Avon se destacou também por proporcionar uma experiência de automaquiagem ao público, que pôde se retocar e experimentar produtos em uma penteadeira montada na área reservada. Ao longo do dia, as ações incluíram a distribuição de sachês. Os 75 modelos e Larissa Luz foram maquiados com os produtos, fortalecendo a representatividade de tons diversos.

Essa participação no Afro Fashion Day é uma extensão do movimento #EssaéMinhaCor, iniciado pela Avon em 2020 para atender à demanda por produtos inclusivos e combater a falta de opções adequadas para peles pretas e pardas. Segundo Andrea Echeverri, diretora de Maquiagem da Avon Brasil, a marca busca garantir que todas as pessoas se sintam representadas e confortáveis em sua própria pele.

Maquiagem do desfile foi feita com itens da marca Crédito: Lucas Assis