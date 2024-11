AFRO FASHION DAY

Música por toda parte

Palco Aerocultural, apoiado pelo Salvador Bahia Airport, foi um dos destaques do AFD



Estúdio Correio

Victor Lahiri

Publicado em 16 de novembro de 2024 às 08:40

A cantora Aline Souza levou o samba ao palco Aerocultural. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Muito além da temática musical da 10ª edição do Afro Fashion Day, o evento foi marcado por diversas apresentações artísticas. Um dos destaques foi o palco Aerocultural, apoiado pelo Salvador Bahia Airport, integrante da Rede Vinci Airports.

Na Praça do Campo Grande, o público conferiu apresentações, incluindo a cantora Aline Souza, que trouxe samba, MPB, pagode baiano e samba de roda. Em sua primeira participação, Aline descreveu: “Foi uma vivência maravilhosa. Um momento cheio de empoderamento, gente preta bonita, sambando e sendo feliz”. Ela agradeceu a oportunidade: “Foi muito bom fazer parte desse evento. Incrível, sem dúvidas renovou minhas energias”.

A DJ Belle também animou o público com seu repertório eclético. Vinda do Subúrbio ferroviário, Belle tem se destacado em grandes eventos com seu “Plawsound”, que explora as influências da música preta.

Outras linguagens artísticas marcaram presença, como a poesia de Lucas de Matos, autor de “Antes que o mar silencie”, que destacou: “Levar o meu sarau ao palco Aerocultural foi uma forma de celebrar esses 10 anos de um evento que congrega cultura, arte, poesia, música e dança”. “Participar foi comemorar essa década de empoderamento e celebração das nossas raízes”.

Um outro destaque durante a tarde do evento foi a Orquestra Berimbau, que convidou as pessoas a jogarem capoeira e entoarem diversas expressões tradicionais do cancioneiro brasileiro, navegando por ritmos variados.

Orquestra Berimbau. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Resgate da identidade

De acordo com Daniela Franco, gerente de Comunicação da Vinci Airports no Brasil, o Afro Fashion Day se diferencia por sua missão social e pelo resgate da identidade e da cultura local baiana. “O AFD é muito importante por celebrar o povo dessa cidade, os empreendedores sociais negros, e encontra nas periferias talentos que antes não eram conhecidos e que hoje estão no mundo da moda”, disse.

“Este ano, trouxemos o palco Aerocultural com artistas negros locais para este evento maravilhoso, em celebração dos 10 anos do AFD. Para nós, essa é uma extensão da iniciativa que temos todos os anos no aeroporto, o Ocupa Aero, que já está virando uma tradição, e fizemos questão de trazer para fazer parte desse momento”, completou.

Marrom recebeu convidados para um bate papo com música. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Marrom recebe nomes da música baiana

O Aerocultural também foi palco de um encontro entre o jornalista e colunista do CORREIO, Osmar Marrom com Gerônimo, Guga Cammafeu, Nitorê e Márcia Short para um bate-papo sobre carreira e novos projetos. Na resenha não faltataram os sucessos da música baiana, como 'Faraó', que foram cantados pelos artistas e pelo público.

Durante a conversa, Márcia Short, que após o retorno aos vocais da Banda Mel ao lado de Robson Moraes, revelou estar envolvida com a produção de um documentário sobre cantoras negras na Bahia.Já Gerônimo compartilhou histórias da sua carreira musical, como a composição de clássicos da música baiana, a exemplo de ‘Eu sou Negão’ e ‘É D’Oxum’.

Com canção nova que deve ser lançada até o final do ano, o novo vocalista da Banda Ara Ketu, Guga Cammafeu, chamou atenção ainda para o retorno das atividades do trabalho social do Instituto Ara Ketu, em Periperi.

Entre uma conversa e outra e enquanto o verão não chega, Guga aproveitou para relembrar sucessos do Araketu com a canção ‘Mal Acostumado’. A filha do criador do Samba Reggae, Neguinho do Samba, a cantora e dançarina Nitorê, falou sobre a defesa do legado do seu pai e ainda os planos para sua carreira na música.