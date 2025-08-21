Acesse sua conta
McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz

Campanha será lançada em setembro em 66 países; veja detalhes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:12

BTS TinyTAN x McDonald's
BTS TinyTAN x McDonald's Crédito: Divulgação

O McDonald’s e o BTS se juntaram mais uma vez. Depois de uma parceria de sucesso, quando a rede de fastfood trouxe os sete personagens do BT21 em uma edição limitada no Brasil em 2024, os fãs do grupo - conhecidos como ARMY - vinham pedindo que os personagens da banda chegassem ao McLanche Feliz. E o desejo será atendido.

A empresa anunciou que lançará brinquedos inspirados nos TinyTAN, versões em miniatura dos sete membros da banda sul-coreana. A campanha será mundial, a partir do dia 3 de setembro, por tempo limitado. O Brasil, inclusive, está na lista dos 66 países que irão receber a novidade.

TinyTAN no McDonald's

TinyTAN no McDonald's por Reprodução
TinyTAN no McDonald's por Reprodução
TinyTAN no McDonald's por Reprodução
TinyTAN no McDonald's por Reprodução
TinyTAN no McDonald's por Reprodução
TinyTAN no McDonald's por Reprodução
1 de 6
TinyTAN no McDonald's por Reprodução

Serão duas coleções distintas de brinquedos na mesma ação. A chamada "Throwback Edition" ("Edição Retrô", em tradução livre), a partir do dia 3 de setembro, e a "Encore Edition", prevista para 23 de setembro. Até mesmo as embalagens dos lanches terão artes exclusivas.

Além dos brinquedos, os clientes poderão acessar o site HappyMeal.com e, ao escanear o código na caixa do McLanche Feliz, desbloquear o jogo TinyTAN Power Up, que traz os personagens incentivando o público a cantar músicas do BTS. 

O lançamento dos brinquedos acontece no momento do retorno do BTS após o período de serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. O grupo se reuniu em junho e já anunciou novos projetos, incluindo músicas inéditas e uma turnê mundial prevista para 2026.

Na coleção que chegou ao Brasil em 2024, os sete personagens do BT21 vinham em um menu com edição limitada, com as opções de McNuggets com molho Sweet Chilli e Cajun ou McCrispy Chicken Cajun. Eles estavam disponíveis em uma caixa especial da série. A miniatura era de um desses personagens do BT21: Mang, Koya, Cooky, Shooky, RJ, Chimmy ou Tata.

Integrantes do BTS

Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
1 de 8
Integrantes do BTS por Reprodução

